Майже в кожній країні існують власні традиції вживання цього ароматного напою. Дізнайтеся, куди поїхати тим, хто хоче ласувати кавою та відкривати для себе місцеву культуру її вживання.

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Португалія

В Португалії п'ють міцну чорну каву, часто досить гірку. А подають до неї різні місцеві солодощі. Одним із найпопулярніших є тістечко паштел-де-ната. Його роблять із листкового тіста та заварного крему й випікають в духовці до темної скоринки.



Традиційний португальський десерт паштел-де-ната / Фото Unsplash

Франція

У Франції найчастіше вживають каву з молоком, до якої подають круасан. Це – ідеальний сніданок майже кожного француза.

Також обов'язково спробуйте істинно французький напій "нуазет". Це еспресо із додаванням кількох крапель молока.



Традиційна французька кава з круасаном / Фото Unsplash

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Італія

В Італії заведено пити міцний еспресо й стояти біля барної стійки, балакаючи з друзями.



В Італії п'ють міцну чорну каву / Фото Unsplash

Цікаво. З Італії походить традиція "підвішеної кави". Люди там часто купують 2 еспресо – один випивають, а другий "підвішують" для тих, хто не може самостійно купити собі чашку ароматного напою. Ця традиція свідчить про те, що кава для італійців – щось більше за напій, вони вважають, що кожен має ласувати нею, незалежно від статків.

Туреччина

Турецька кава – міцний солодкий чорний напій, який подають в маленьких філіжанках зі східними візерунками. Пити каву в цій країні – особливий ритуал, що завершує кожен прийом їжі.



Кава в Туреччині – цілий ритуал / Фото Unsplash

До кави подають місцеві солодощі – рахат-лукум, а іноді ще й склянку яблучного соку.

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США

Так, культура вживати каву в Сполучених штатах відома кожному. Саме тут з'явився всесвітньо популярний Starbucks, культура великих чашок, кави "з собою" в паперових горнятах, великої кількості молока, вершків та сиропів.

Кава в Америці – фактично, окрема страва, до якої додають чимало різних смаколиків.



У США популярні кавові десерти / Фото Unsplash