Японія
У 2 японських префектурах – Сідзуока та Касіма вирощують одні з найкращих зелених чаїв у світі. Зокрема, тут можна скуштувати чаї сенча та маття.
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Провінції Сичуань та Гуйчжоу, Китай
У провінції Гуйчжоу вирощують чай / Фото Trevelurway
У південних провінціях Китаю протягом століть вирощують чай. Найвідомішим став унікальний чорний чай пуер, який дарує бадьорість. Туристи можуть відвідати місто Пуер, побачити Китайський музей чаю, а також живописну давню чайну дорогу.
Гонконг
У Гонконзі не вирощують чай, однак тут існує давня культура його вживання. Ймовірно, саме в Гонконзі з'явилася традиція пити чай з молоком.
Острів Чеджу, Південна Корея
Цей розкішний вулканічний острів приваблює туристів своєю природою та пляжами. Також там вирощують один із найексклюзивніших південнокорейських чаїв.
Шрі-Ланка
Шрі-Ланка відома своїми чайними плантаціями / Фото Unsplash
Ця країна є одним з найбільших експортерів та виробників чаю у світі. Туристи можуть побачити на острові величезні чайні плантації та придбати найсвіжіший цейлонський чорний чай.
Тайвань
На острові Тайвань вирощують чай улун, а також чимало інших сортів.
Ассам і Дарджилінг, Індія
Індію вважають другим за величиною виробником чаю у світі. Крім того, ця країна є ще й одним з найбільших споживачів чаю.
Індія – батьківщина чаю масала / Фото Unsplash
Любителі цікавих смаків також оцінять індійський чай з молоком та прянощами, що називається масала.
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Південна Африка
Саме тут росте чай ройбуш, який подобається багатьом шанувальникам чаю.
Кенія
В Кенії росте чорний, зелений, білий і навіть пурпурний чай. Цю країну вважають одним із провідних виробників чаю у світі.