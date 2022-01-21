Названо найпопулярніші напрямки, куди поїдуть туристи у 2022 році
Джерело:TripAdvisor
Популярна платформа для мандрівників TripAdvisor назвала напрямки, що мають найбільший попит серед туристів. Перелік очолила іспанська Майорка.
Популярними назвали ті місця, що мають найбільший приріст кількості позитивних відгуків у порівнянні з минулим роком. Також під час складання списку враховували рейтинг ресторанів, готелів, та пам'яток.
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Топ 10 популярних туристичних напрямків
- Майорка (Іспанія).
- Каїр (Єгипет).
- Родос (Греція).
- Тулум (Мексика).
- Дубровник (Хорватія).
- Ібіца (Іспанія).
- Натал (Бразилія).
- Аруша (Танзанія).
- Гереме (Туреччина).
- Санторіні (Греція).
Цікаво, що серед напрямків переважають саме курорти – сонячні місця та море ваблять змучених локдаунами туристів. До Топ 10 увійшло 6 місць, що розташовані в басейні Середземного моря.Якщо давно мрієте відпочити та перезавантажитися, саме час вирушити в мандри. Coral Travel допоможе отримати незабутні враження. Обрати бажаний напрям можна тут.
Чому Майорка стала переможцем
Майорка приваблює мандрівників з усього світу. Цей острів розташований неподалік південно-східного узбережжя Іспанії.
Неймовірна природа Майорки приваблює мандрівників з усього світу / Фото Unsplash
Кожен турист знайде там щось на власний смак: розкішні пляжі та бухти, вражаючі гірські масиви, романтичні рибальські села. На Майорку часто їдуть, щоб відпочити в чудовій сільській місцевості з мигдальними та оливковими гаями.
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Що відомо про Майорку
Це острів у Середземному морі, що є складовою Балеарських островів. Багата та різноманітна природа острова перетворила його на один із всесвітніх центрів туризму. На північному заході Майорки розташовані гірські масиви із найвищою горою Пуч-Мажор, що має висоту 1445 метрів. Ця частина острова також відома чудовими пляжами. На півдні острова клімат сухіший і тепліший – саме тут розташовані найкращі пляжі острова. На сході Майорки можна побачити печери й недоторкані бухти.
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