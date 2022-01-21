Названо найпопулярніші напрямки, куди поїдуть туристи у 2022 році

Популярна платформа для мандрівників TripAdvisor назвала напрямки, що мають найбільший попит серед туристів. Перелік очолила іспанська Майорка.

Популярними назвали ті місця, що мають найбільший приріст кількості позитивних відгуків у порівнянні з минулим роком. Також під час складання списку враховували рейтинг ресторанів, готелів, та пам'яток.

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Топ 10 популярних туристичних напрямків

Майорка (Іспанія). Каїр (Єгипет). Родос (Греція). Тулум (Мексика). Дубровник (Хорватія). Ібіца (Іспанія). Натал (Бразилія). Аруша (Танзанія). Гереме (Туреччина). Санторіні (Греція).

Цікаво, що серед напрямків переважають саме курорти – сонячні місця та море ваблять змучених локдаунами туристів. До Топ 10 увійшло 6 місць, що розташовані в басейні Середземного моря.

Чому Майорка стала переможцем

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Майорка приваблює мандрівників з усього світу. Цей острів розташований неподалік південно-східного узбережжя Іспанії.



Неймовірна природа Майорки приваблює мандрівників з усього світу / Фото Unsplash

Кожен турист знайде там щось на власний смак: розкішні пляжі та бухти, вражаючі гірські масиви, романтичні рибальські села. На Майорку часто їдуть, щоб відпочити в чудовій сільській місцевості з мигдальними та оливковими гаями.

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Що відомо про Майорку

Це острів у Середземному морі, що є складовою Балеарських островів. Багата та різноманітна природа острова перетворила його на один із всесвітніх центрів туризму. На північному заході Майорки розташовані гірські масиви із найвищою горою Пуч-Мажор, що має висоту 1445 метрів. Ця частина острова також відома чудовими пляжами. На півдні острова клімат сухіший і тепліший – саме тут розташовані найкращі пляжі острова. На сході Майорки можна побачити печери й недоторкані бухти.

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