Туреччина підписала угоду з Глобальною радою зі сталого розвитку туризму (GSTC). Відтепер у країні розвиватимуть програми з екологічного туризму.

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У країні протягом 3 років будуть змінювати структуру туристичної галузі, щоб вона відповідала міжнародним стандартам. До 2030 року в Туреччині планують виконати усі міжнародні стандарти, що передбачені в межах угоди.

Відтепер туристичні місця країни будуть працювати з екологічними цілями.

Туреччина першою у світі розвиватиме сталий туризм
Відтепер туристичні місця працюватимуть з екологічним підходом / Фото Unsplash

Що значить сталий туризм

Це такий вид подорожей, при якому мандрівники відповідально ставляться до всього, що їх оточує.

Сталий туризм включає такі пункти:

  • зниження вуглецевого сліду,
  • зменшення впливу на місцеві екосистеми,
  • збільшення економічної користі для місцевих спільнот.

Звісно, при цьому усе одно враховують побажання та потреби туристів. Але при цьому мандрівники намагаються не нашкодити пам'яткам старовини та екосистемі, а зберегти ці надбання для наступних поколінь.

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Довідка

У 2020 році під час пандемії COVID Туреччина першою у світі запровадила Програму сертифікації безпечного туризму (Safe Tourism). Усі готелі та інші об'єкти розміщення, заклади харчування, транспортні компанії та публічні установи зобов'язали вжити низку заходів для забезпечення здоров'я туристів і працівників.

Завдяки цій Програмі вже у 2021 році країну відвідала рекордна кількість мандрівників, навіть попри пандемію.