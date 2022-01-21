Популярными назвали те места, которые имеют наибольший прирост количества положительных отзывов по сравнению с прошлым годом. Также при составлении списка учитывали рейтинг ресторанов, гостиниц и достопримечательностей.

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Топ 10 популярных туристических направлений

Майорка (Испания). Каир (Египет). Родос (Греция). Тулум (Мексика). Дубровник (Хорватия). Ибица (Испания). Натал (Бразилия). Аруша (Танзания). Герем (Турция). Санторини (Греция).

Интересно, что среди направлений преобладают именно курорты – солнечные места и море привлекают измученных локдаунами туристов. В Топ 10 вошло 6 мест, расположенных в бассейне Средиземного моря.

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Почему Майорка стала победителем

Майорка привлекает путешественников по всему миру. Этот остров расположен недалеко от юго-восточного побережья Испании.



Невероятная природа Майорки привлекает путешественников по всему миру / Фото Unsplash

Каждый турист найдет там что-то по своему вкусу: роскошные пляжи и бухты, впечатляющие горные массивы, романтические рыбацкие деревни. На Майорку часто едут, чтобы отдохнуть в чудесной сельской местности с миндальными и оливковыми рощами.

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Что известно о Майорке

Это остров в Средиземном море, являющийся составной частью Балеарских островов. Богатая и разнообразная природа острова превратила его в один из всемирных центров туризма. На северо-западе Майорки расположены горные массивы с самой высокой горой Пуч-Мажор, высотой 1445 метров. Эта часть острова также известна великолепными пляжами. На юге острова климат более сухой и теплый – именно здесь расположены самые лучшие пляжи острова. На востоке Майорки можно увидеть пещеры и нетронутые бухты.