Популярными назвали те места, которые имеют наибольший прирост количества положительных отзывов по сравнению с прошлым годом. Также при составлении списка учитывали рейтинг ресторанов, гостиниц и достопримечательностей.
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Топ 10 популярных туристических направлений
- Майорка (Испания).
- Каир (Египет).
- Родос (Греция).
- Тулум (Мексика).
- Дубровник (Хорватия).
- Ибица (Испания).
- Натал (Бразилия).
- Аруша (Танзания).
- Герем (Турция).
- Санторини (Греция).
Интересно, что среди направлений преобладают именно курорты – солнечные места и море привлекают измученных локдаунами туристов. В Топ 10 вошло 6 мест, расположенных в бассейне Средиземного моря.
Почему Майорка стала победителем
Майорка привлекает путешественников по всему миру. Этот остров расположен недалеко от юго-восточного побережья Испании.
Невероятная природа Майорки привлекает путешественников по всему миру / Фото Unsplash
Каждый турист найдет там что-то по своему вкусу: роскошные пляжи и бухты, впечатляющие горные массивы, романтические рыбацкие деревни. На Майорку часто едут, чтобы отдохнуть в чудесной сельской местности с миндальными и оливковыми рощами.
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Что известно о Майорке
Это остров в Средиземном море, являющийся составной частью Балеарских островов. Богатая и разнообразная природа острова превратила его в один из всемирных центров туризма. На северо-западе Майорки расположены горные массивы с самой высокой горой Пуч-Мажор, высотой 1445 метров. Эта часть острова также известна великолепными пляжами. На юге острова климат более сухой и теплый – именно здесь расположены самые лучшие пляжи острова. На востоке Майорки можно увидеть пещеры и нетронутые бухты.
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