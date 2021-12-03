Йдеться про туалетний папір. Зазвичай прибиральниці не забирають рулон після попередніх гостей. Вони просто загинають кутик, щоб це виглядало красиво.
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Не замінюють навіть в розкішних готелях
Про це розповіла колишня покоївка та прибиральниця Джанесса Річард у своєму тіктоці. За словами жінки, рулон туалетного паперу між заїздами гостей не змінюють майже ніколи.
Туалетний папір майже завжди залишають після попередніх гостей / Фото Unsplash
Думки користувачів мережі щодо такої практики розділилися:
- з одного боку, це правильно – адже тоді довелося б викидувати тонни туалетного паперу. Це неекологічно і сприяє перевиробництву та забрудненню планети.
- З іншого боку, така практика не дуже гігієнічна. Гості мають право розраховувати, що в їх кімнаті все буде чисто та акуратно перед заселенням.
Джанесса Річард зазначила, що завжди забирає рулон туалетного паперу із собою, коли виїжджає з готелю. Так наступним гостям точно дістанеться новий папір, а старий вона використає – він не потрапить на смітник.
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Зверніть увагу на склянки
Не полінуйтеся та помийте склянку, якщо збираєтеся з неї пити / Фото Unsplash
Також колишня покоївка стверджує, що склянки, які є у вашому номері, теж не завжди ретельно вимивають. Особливо, якщо візуально вони виглядають чистими.
Тому найкраще – додатково помити склянку самому, якщо збираєтеся нею користуватися.