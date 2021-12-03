Речь идет о туалетной бумаге. Обычно уборщицы не забирают рулон после предыдущих гостей. Они просто загибают уголок, чтобы это выглядело красиво.

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Не меняют даже в роскошных отелях

Об этом рассказала бывшая горничная и уборщица Джанесса Ричард в своем тексте. По словам женщины, рулон туалетной бумаги между заездами гостей не меняют почти никогда.



Туалетную бумагу почти всегда оставляют после предыдущих гостей / Фото Unsplash

Мнения пользователей сети о такой практике разделились:

с одной стороны, это правильно – тогда ведь пришлось бы выбрасывать тонны туалетной бумаги. Это неэкологично и способствует перепроизводству и загрязнению планеты.

С другой стороны, такая практика не слишком гигиенична. Гости могут рассчитывать, что в их комнате все будет чисто и аккуратно перед заселением.

Джанесса Ричард отметила, что всегда забирает рулон туалетной бумаги с собой, когда выезжает из гостиницы. Так следующим гостям точно достанется новая бумага, а старую используют – она не попадет на свалку.

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Обратите внимание на стаканы



Не поленитесь и помойте стакан, если собираетесь из него пить / Фото Unsplash

Также бывшая горничная утверждает, что стаканы в вашем номере тоже не всегда тщательно вымывают. Особенно если визуально они выглядят чистыми.