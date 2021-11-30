Національна кухня нерідко залишається поза увагою відпочивальників, і дарма. У Єгипті можна спробувати чимало традиційних страв, які точно сподобаються туристам.

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Вулична їжа

Фарширований хліб фітеер / Фото Finmail

Вулична їжа та фастфуд дуже розповсюджені у Єгипті. Тут можна знайти не лише звичні теристам хот-доги та шаурму, а й національні варіанти:

фітеер – фарширований хліб, що нагадує піцу. Буває солодкий та несолодкий;

– фарширований хліб, що нагадує піцу. Буває солодкий та несолодкий; хававші – єгипетський м'ясний пиріг;

– єгипетський м'ясний пиріг; сіміт – посипаний кунжутом хліб, що нагадує крендель;

– посипаний кунжутом хліб, що нагадує крендель; айш баладі – паляниця з цільної пшениці та висівок, спечена на дровах.

Вегетаріанські страви

Єгипетський фалафель таамея / Фото Allrecipes

Вегетаріанці та вегани можуть не хвилюватися, вирушаючи до Єгипту. Національна кухня має безліч варіантів страв з рослинних інгредієнтів, зокрема овочів та бобів:

фул медамес – популярний сніданок, повільно приготоване пряне пюре з бобів Фава;

– популярний сніданок, повільно приготоване пряне пюре з бобів Фава; кошарі – одна з найпоширеніших страв з рису, макаронів, сочевиці, нуту, соусу та спецій;

– одна з найпоширеніших страв з рису, макаронів, сочевиці, нуту, соусу та спецій; таамея – єгипетський фалафель, приготований зі смажених подрібнених бобів;

– єгипетський фалафель, приготований зі смажених подрібнених бобів; баба гануш – баклажани на грилі з кунжутною пастою тахіні;

– баклажани на грилі з кунжутною пастою тахіні; мулухія – густий зелений суп з листя джута;

– густий зелений суп з листя джута; махші – фаршировані виноградні листи з овочами;

– фаршировані виноградні листи з овочами; байма – суп з бамії.

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М'ясні та рибні страви

Традиційний єгипетський фаттах / Фото Scene Eats

Не обходиться єгипетська кухня і без страв з м'яса та риби:

фаттах – святкова страва з рису та баранини;

– святкова страва з рису та баранини; камуня – тушкована яловичина з печінкою;

– тушкована яловичина з печінкою; кофта – м'ясо на грилі, найчастіше телятина;

– м'ясо на грилі, найчастіше телятина; шіш кебаб – м'ясний фарш на грилі;

– м'ясний фарш на грилі; хамман манші – фарширований голуб, вважається єгипетським делікатесом;

– фарширований голуб, вважається єгипетським делікатесом; саядея – філе білої риби, запечене у горшечку;

– філе білої риби, запечене у горшечку; фесіх – традиційна страва з в'яленої, соленої та ферментованої морської риби.

Закуски

Класична єгипетська бессара / Фото Cairo Cooking

Закуски або меззе, які зазвичай подають перед основною стравою, також дуже розповсюджені в Єгипті. Серед них:

бессара – холодне пюре з квасолі;

– холодне пюре з квасолі; хумус – нутове пюре, змішане з лимоном, часником та кунжутною пастою;

– нутове пюре, змішане з лимоном, часником та кунжутною пастою; тахіні – паста з молодого кунжуту з маслом, часником і лимоном;

– паста з молодого кунжуту з маслом, часником і лимоном; вара айнаб – листи винограду, фаршировані рисом, м'ясом та зеленню, приготовані в бульйоні;

– листи винограду, фаршировані рисом, м'ясом та зеленню, приготовані в бульйоні; кіббех – булгур з бараниною та кедровими горішками;

– булгур з бараниною та кедровими горішками; самбуси – мініпироги з сирною чи м'ясною начинкою;

– мініпироги з сирною чи м'ясною начинкою; торші – хрусткі мариновані овочі – огірки, морква, ріпа;

– хрусткі мариновані овочі – огірки, морква, ріпа; дукка – соус з подрібнених горіхів, трав та спецій;

– соус з подрібнених горіхів, трав та спецій; табулі – свіжа петрушка, пшениця, лимон, м'ята та цибуля, змішані разом.

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Десерти та солодощі

Єгипетський пиріг басбуса / Фото Times Food

Ласуни також знайдуть страви до смаку серед традиційних єгипетських десертів: