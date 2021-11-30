Национальная кухня нередко остается без внимания отдыхающих, и зря. В Египте можно попробовать многие традиционные блюда, которые точно понравятся туристам.
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Уличная еда
Фаршированный хлеб фитеер / Фото Finmail
Уличная еда и фастфуд очень распространены в Египте. Здесь можно найти не только привычные туристам хот-доги и шаурму, но и национальные варианты:
- фитеер – фаршированный хлеб, напоминающий пиццу. Бывает сладкий и несладкий;
- хававши – египетский мясной пирог;
- симит – посыпанный кунжутом хлеб, напоминающий крендель;
- айш балади – лепешка из цельной пшеницы и отрубей, испеченная на дровах.
Вегетарианские блюда
Египетский фалафель таамея / Фото Allrecipes
Вегетарианцы и веганы могут не беспокоиться, отправляясь в Египет. В национальной кухне есть множество вариантов блюд из растительных ингредиентов, в том числе овощей и бобов:
- фул медамес – популярный завтрак, медленно приготовленное пряное пюре из бобов Фава;
- кошари – одно из самых распространенных блюд из риса, макарон, чечевицы, нута, соуса и специй;
- таамея – египетский фалафель, приготовленный из жареных измельченных бобов;
- баба гануш – баклажаны на гриле с кунжутной пастой тахини;
- мулухия – густой зеленый суп из листьев джута;
- махши – фаршированные виноградные листья с овощами;
- байма – суп из бамии.
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Мясные и рыбные блюда
Традиционный египетский фаттах / Фото Scene Eats
Не обходится египетская кухня и без блюд из мяса и рыбы:
- фаттах – праздничное блюдо из риса и баранины;
- камуня – тушеная говядина с печенью;
- кофта – мясо на гриле, чаще всего телятина;
- шиш кебаб – мясной фарш на гриле;
- хамман манши – фаршированный голубь, считается египетским деликатесом;
- саядея – филе белой рыбы, запеченное в горшочке;
- фесих – традиционное блюдо из вяленой, соленой и ферментированной морской рыбы.
Закуски
Классическая египетская бессара / Фото Cairo Cooking
Закуски или меззе, которые обычно подают перед основным блюдом, также очень распространены в Египте. Среди них:
- бессара – холодное пюре из фасоли;
- хумус – нутовое пюре, смешанное с лимоном, чесноком и кунжутной пастой;
- тахини – паста из молодого кунжута с маслом, чесноком и лимоном;
- вара айнаб – листья винограда, фаршированные рисом, мясом и зеленью, приготовленные в бульоне;
- киббех – булгур с бараниной и кедровыми орешками;
- самбусы – мини-пироги с творожной или мясной начинкой;
- торши – хрустящие маринованные овощи – огурцы, морковь, репа;
- дукка – соус из измельченных орехов, трав и специй;
- табули – свежая петрушка, пшеница, лимон, мята и лук, смешанные вместе.
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Десерты и сладости
Египетский пирог басбуса / Фото Times Food
Сладкоежки также найдут блюда по вкусу среди традиционных египетских десертов:
- пахлава – слоеное тесто с медом и орехами;
- басбуса – сладкий пирог из манной крупы;
- халава – сладкое кондитерское изделие из кунжутной пасты;
- бузат халееб – египетское мороженое;
- умм али – запеченные куски хлеба, пропитанные молоком;
- кишк – холодный йогуртовый соус;
- роз бе лабан – рисовый пудинг со вкусом ванили.