Национальная кухня нередко остается без внимания отдыхающих, и зря. В Египте можно попробовать многие традиционные блюда, которые точно понравятся туристам.

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Уличная еда

Фаршированный хлеб фитеер / Фото Finmail

Уличная еда и фастфуд очень распространены в Египте. Здесь можно найти не только привычные туристам хот-доги и шаурму, но и национальные варианты:

фитеер – фаршированный хлеб, напоминающий пиццу. Бывает сладкий и несладкий;

хававши – египетский мясной пирог;

симит – посыпанный кунжутом хлеб, напоминающий крендель;

айш балади – лепешка из цельной пшеницы и отрубей, испеченная на дровах.

Вегетарианские блюда

Египетский фалафель таамея / Фото Allrecipes

Вегетарианцы и веганы могут не беспокоиться, отправляясь в Египет. В н ациональной кухне есть множество вариантов блюд из растительных ингредиентов, в том числе овощей и бобов:

фул медамес – популярный завтрак, медленно приготовленное пряное пюре из бобов Фава;

кошари – одно из самых распространенных блюд из риса, макарон, чечевицы, нута, соуса и специй;

таамея – египетский фалафель, приготовленный из жареных измельченных бобов;

баба гануш – баклажаны на гриле с кунжутной пастой тахини;

мулухия – густой зеленый суп из листьев джута;

махши – фаршированные виноградные листья с овощами;

байма – суп из бамии.

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Мясные и рыбные блюда

Традиционный египетский фаттах / Фото Scene Eats

Не обходится египетская кухня и без блюд из мяса и рыбы:

фаттах – праздничное блюдо из риса и баранины;

камуня – тушеная говядина с печенью;

кофта – мясо на гриле, чаще всего телятина;

шиш кебаб – мясной фарш на гриле;

хамман манши – фаршированный голубь, считается египетским деликатесом;

саядея – филе белой рыбы, запеченное в горшочке;

фесих – традиционное блюдо из вяленой, соленой и ферментированной морской рыбы.

Закуски

Классическая египетская бессара / Фото Cairo Cooking

Закуски или меззе, которые обычно подают перед основным блюдом, также очень распространены в Египте. Среди них:

бессара – холодное пюре из фасоли;

хумус – нутовое пюре, смешанное с лимоном, чесноком и кунжутной пастой;

тахини – паста из молодого кунжута с маслом, чесноком и лимоном;

вара айнаб – листья винограда, фаршированные рисом, мясом и зеленью, приготовленные в бульоне;

киббех – булгур с бараниной и кедровыми орешками;

самбусы – мини-пироги с творожной или мясной начинкой;

торши – хрустящие маринованные овощи – огурцы, морковь, репа;

дукка – соус из измельченных орехов, трав и специй;

табули – свежая петрушка, пшеница, лимон, мята и лук, смешанные вместе.

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Десерты и сладости

Египетский пирог басбуса / Фото Times Food

Сладкоежки также найдут блюда по вкусу среди традиционных египетских десертов: