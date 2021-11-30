Не готельне харчування: традиційні єгипетські страви, які варто спробувати туристам

30 листопада 2021 , 14:01
Читать новость на русском

Джерело:

A Rai of Light

З огляду на те, що в Єгипті найбільш розповсюджений курортний відпочинок, туристи зазвичай харчуються у своїх готелях. Там найчастіше готують європейські страви, аби догодити всім.

Національна кухня нерідко залишається поза увагою відпочивальників, і дарма. У Єгипті можна спробувати чимало традиційних страв, які точно сподобаються туристам. 

Це цікаво Гірськолижний рай та безліч розваг: чому український Буковель приваблює людей з усього світу

Вулична їжа

Фарширований хліб фітеер / Фото Finmail

Вулична їжа та фастфуд дуже розповсюджені у Єгипті. Тут можна знайти не лише звичні теристам хот-доги та шаурму, а й національні варіанти:

  • фітеер – фарширований хліб, що нагадує піцу. Буває солодкий та несолодкий;
  • хававші – єгипетський м'ясний пиріг;
  • сіміт – посипаний кунжутом хліб, що нагадує крендель;
  • айш баладі – паляниця з цільної пшениці та висівок, спечена на дровах. 

Вегетаріанські страви

Єгипетський фалафель таамея / Фото Allrecipes

Вегетаріанці та вегани можуть не хвилюватися, вирушаючи до Єгипту. Національна кухня має безліч варіантів страв з рослинних інгредієнтів, зокрема овочів та бобів:

  • фул медамес – популярний сніданок, повільно приготоване пряне пюре з бобів Фава;
  • кошарі – одна з найпоширеніших страв з рису, макаронів, сочевиці, нуту, соусу та спецій;
  • таамея – єгипетський фалафель, приготований зі смажених подрібнених бобів;
  • баба гануш – баклажани на грилі з кунжутною пастою тахіні;
  • мулухія – густий зелений суп з листя джута;
  • махші – фаршировані виноградні листи з овочами;
  • байма – суп з бамії.

Дивіться також У Єгипті відновили вражаючу Алею сфінксів: її вік становить понад 3000 років

М'ясні та рибні страви

Традиційний єгипетський фаттах / Фото Scene Eats

Не обходиться єгипетська кухня і без страв з м'яса та риби:

  • фаттах – святкова страва з рису та баранини;
  • камуня – тушкована яловичина з печінкою;
  • кофта – м'ясо на грилі, найчастіше телятина;
  • шіш кебаб – м'ясний фарш на грилі;
  • хамман манші – фарширований голуб, вважається єгипетським делікатесом;
  • саядея – філе білої риби, запечене у горшечку;
  • фесіх – традиційна страва з в'яленої, соленої та ферментованої морської риби. 

Закуски

Класична єгипетська бессара / Фото Cairo Cooking

Закуски або меззе, які зазвичай подають перед основною стравою, також дуже розповсюджені в Єгипті. Серед них:

  • бессара – холодне пюре з квасолі;
  • хумус – нутове пюре, змішане з лимоном, часником та кунжутною пастою;
  • тахіні – паста з молодого кунжуту з маслом, часником і лимоном;
  • вара айнаб – листи винограду, фаршировані рисом, м'ясом та зеленню, приготовані в бульйоні;
  • кіббех – булгур з бараниною та кедровими горішками;
  • самбуси – мініпироги з сирною чи м'ясною начинкою;
  • торші – хрусткі мариновані овочі – огірки, морква, ріпа;
  • дукка – соус з подрібнених горіхів, трав та спецій;
  • табулі – свіжа петрушка, пшениця, лимон, м'ята та цибуля, змішані разом.

Зверніть увагу Дивні скульптури на тлі пірамід: як відбувалася популярна виставка в Єгипті

Десерти та солодощі

Єгипетський пиріг басбуса / Фото Times Food

Ласуни також знайдуть страви до смаку серед традиційних єгипетських десертів:

  • пахлава – листкове тісто з медом та горіхами;
  • басбуса – солодкий пиріг з манної крупи;
  • халава – солодкий кондитерський виріб з кунжутної пасти;
  • бузат халееб – єгипетське морозиво;
  • умм алі – запечені шматки хліба, просочені молоком;
  • кішк – холодний йогуртовий соус;
  • роз бе лабан – рисовий пудинг зі смаком ванілі.
Автор: Софія Гусєва