Не готельне харчування: традиційні єгипетські страви, які варто спробувати туристам
Джерело:A Rai of Light
З огляду на те, що в Єгипті найбільш розповсюджений курортний відпочинок, туристи зазвичай харчуються у своїх готелях. Там найчастіше готують європейські страви, аби догодити всім.
Національна кухня нерідко залишається поза увагою відпочивальників, і дарма. У Єгипті можна спробувати чимало традиційних страв, які точно сподобаються туристам.
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Вулична їжа
Фарширований хліб фітеер / Фото Finmail
Вулична їжа та фастфуд дуже розповсюджені у Єгипті. Тут можна знайти не лише звичні теристам хот-доги та шаурму, а й національні варіанти:
- фітеер – фарширований хліб, що нагадує піцу. Буває солодкий та несолодкий;
- хававші – єгипетський м'ясний пиріг;
- сіміт – посипаний кунжутом хліб, що нагадує крендель;
- айш баладі – паляниця з цільної пшениці та висівок, спечена на дровах.
Вегетаріанські страви
Єгипетський фалафель таамея / Фото Allrecipes
Вегетаріанці та вегани можуть не хвилюватися, вирушаючи до Єгипту. Національна кухня має безліч варіантів страв з рослинних інгредієнтів, зокрема овочів та бобів:
- фул медамес – популярний сніданок, повільно приготоване пряне пюре з бобів Фава;
- кошарі – одна з найпоширеніших страв з рису, макаронів, сочевиці, нуту, соусу та спецій;
- таамея – єгипетський фалафель, приготований зі смажених подрібнених бобів;
- баба гануш – баклажани на грилі з кунжутною пастою тахіні;
- мулухія – густий зелений суп з листя джута;
- махші – фаршировані виноградні листи з овочами;
- байма – суп з бамії.
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М'ясні та рибні страви
Традиційний єгипетський фаттах / Фото Scene Eats
Не обходиться єгипетська кухня і без страв з м'яса та риби:
- фаттах – святкова страва з рису та баранини;
- камуня – тушкована яловичина з печінкою;
- кофта – м'ясо на грилі, найчастіше телятина;
- шіш кебаб – м'ясний фарш на грилі;
- хамман манші – фарширований голуб, вважається єгипетським делікатесом;
- саядея – філе білої риби, запечене у горшечку;
- фесіх – традиційна страва з в'яленої, соленої та ферментованої морської риби.
Закуски
Класична єгипетська бессара / Фото Cairo Cooking
Закуски або меззе, які зазвичай подають перед основною стравою, також дуже розповсюджені в Єгипті. Серед них:
- бессара – холодне пюре з квасолі;
- хумус – нутове пюре, змішане з лимоном, часником та кунжутною пастою;
- тахіні – паста з молодого кунжуту з маслом, часником і лимоном;
- вара айнаб – листи винограду, фаршировані рисом, м'ясом та зеленню, приготовані в бульйоні;
- кіббех – булгур з бараниною та кедровими горішками;
- самбуси – мініпироги з сирною чи м'ясною начинкою;
- торші – хрусткі мариновані овочі – огірки, морква, ріпа;
- дукка – соус з подрібнених горіхів, трав та спецій;
- табулі – свіжа петрушка, пшениця, лимон, м'ята та цибуля, змішані разом.
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Десерти та солодощі
Єгипетський пиріг басбуса / Фото Times Food
Ласуни також знайдуть страви до смаку серед традиційних єгипетських десертів:
- пахлава – листкове тісто з медом та горіхами;
- басбуса – солодкий пиріг з манної крупи;
- халава – солодкий кондитерський виріб з кунжутної пасти;
- бузат халееб – єгипетське морозиво;
- умм алі – запечені шматки хліба, просочені молоком;
- кішк – холодний йогуртовий соус;
- роз бе лабан – рисовий пудинг зі смаком ванілі.