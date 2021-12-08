Многие туристы, которые едут в Египет впервые, не догадываются, что там нельзя просто так приобрести алкоголь. Впрочем, не все так плохо: узнайте, где можно купить напитки.

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Египет – мусульманская страна, в которой употребление алкоголя считается грехом. Впрочем, местные жители все равно пьют спиртное. В туристических объектах также нет запрета на алкоголь: здесь его подают даже во время Рамадана – священного месяца у мусульман.

Но иностранные алкогольные напитки здесь не купишь в магазине. Поэтому лучше узнать все особенности употребления алкоголя в Египте и подготовиться заранее.



В Египте вам предложат напитки местного производства / Фото Unsplash

Безопасно ли пить местный алкоголь в Египте

Совершенно безопасно – вы можете спокойно употреблять местное пиво, вино и крепкие напитки. Но вкус может существенно отличаться от известных вам брендов. Поэтому туристы нередко берут с собой любимый вид спиртного из Украины.

Сколько алкоголя можно взять



Иностранный алкоголь лучше привезти с собой / Фото Unsplash

По правилам, в Египет можно ввозить литр крепкого алкоголя или 2 литра пива. Обратите внимание, что разрешено иметь алкоголь только лицам, которым исполнилось 20 лет.

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Можно ли приобрести алкоголь в Египте

Самый простой способ – купить алкоголь сразу после прилета. В Duty Free можно приобрести импортные спиртные напитки. Обратите внимание – покупать их можно только в течение 48 часов после прилета в Египет.



Купить алкоголь можно сразу по прибытии в аэропорту / Фото Unsplash

В туристических городах: Шарм-эль-Шейхе, Хургаде, Эль-Гуне также есть магазины Duty Free. Здесь вы тоже можете приобрести напитки. Но только в течение 48 часов с момента прибытия, всего один раз и не более 3 литров на человека.

В ваш паспорт даже ставят штамп о том, что вы уже пользовались возможностью приобрести напитки.

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Предлагают ли алкоголь в All Inclusive

Да, но это напитки местного производства. Иностранный алкоголь вы встретите только в отелях из Ultra all inclusive.



Выпить импортный алкоголь можно в дорогих барах или ресторанах / Фото Unsplash

Также можно приобрести импортные напитки в дорогих барах и ресторанах с лицензией на иностранный алкоголь. Здесь можно не только выпить бокал, но и купить бутылку с собой. Однако приготовьтесь, что цены будут высокими.