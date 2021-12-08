Многие туристы, которые едут в Египет впервые, не догадываются, что там нельзя просто так приобрести алкоголь. Впрочем, не все так плохо: узнайте, где можно купить напитки.
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Египет – мусульманская страна, в которой употребление алкоголя считается грехом. Впрочем, местные жители все равно пьют спиртное. В туристических объектах также нет запрета на алкоголь: здесь его подают даже во время Рамадана – священного месяца у мусульман.
Но иностранные алкогольные напитки здесь не купишь в магазине. Поэтому лучше узнать все особенности употребления алкоголя в Египте и подготовиться заранее.
В Египте вам предложат напитки местного производства / Фото Unsplash
Безопасно ли пить местный алкоголь в Египте
Совершенно безопасно – вы можете спокойно употреблять местное пиво, вино и крепкие напитки. Но вкус может существенно отличаться от известных вам брендов. Поэтому туристы нередко берут с собой любимый вид спиртного из Украины.
Сколько алкоголя можно взять
Иностранный алкоголь лучше привезти с собой / Фото Unsplash
По правилам, в Египет можно ввозить литр крепкого алкоголя или 2 литра пива. Обратите внимание, что разрешено иметь алкоголь только лицам, которым исполнилось 20 лет.
Можно ли приобрести алкоголь в Египте
Самый простой способ – купить алкоголь сразу после прилета. В Duty Free можно приобрести импортные спиртные напитки. Обратите внимание – покупать их можно только в течение 48 часов после прилета в Египет.
Купить алкоголь можно сразу по прибытии в аэропорту / Фото Unsplash
В туристических городах: Шарм-эль-Шейхе, Хургаде, Эль-Гуне также есть магазины Duty Free. Здесь вы тоже можете приобрести напитки. Но только в течение 48 часов с момента прибытия, всего один раз и не более 3 литров на человека.
В ваш паспорт даже ставят штамп о том, что вы уже пользовались возможностью приобрести напитки.
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Предлагают ли алкоголь в All Inclusive
Да, но это напитки местного производства. Иностранный алкоголь вы встретите только в отелях из Ultra all inclusive.
Выпить импортный алкоголь можно в дорогих барах или ресторанах / Фото Unsplash
Также можно приобрести импортные напитки в дорогих барах и ресторанах с лицензией на иностранный алкоголь. Здесь можно не только выпить бокал, но и купить бутылку с собой. Однако приготовьтесь, что цены будут высокими.
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