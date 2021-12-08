Так просто не купиш: чому туристам радять взяти з собою алкоголь у Єгипет

В Єгипті існують суворі обмеження на продаж імпортного алкоголю. Саме тому мандрівникам радять привезти на відпочинок пляшку улюбленого напою із собою.

Чимало туристів, які їдуть до Єгипту вперше, не здогадуються, що там не можна просто так придбати алкоголь. Втім, не все так погано: дізнайтеся, де можна придбати напої.

Цікаво Якісний відпочинок в Єгипті за помірну ціну: чому мережа Otium Hotels створена саме для цього

Єгипет – мусульманська країна, у якій вживання алкоголю вважається гріхом. Втім, місцеві мешканці усе одно п'ють спиртне. У туристичних об'єктах також немає заборони на алкоголь: тут його подають навіть під час Рамадану – священного місяця в мусульман.

Але іноземні алкогольні напої тут не купиш у магазині. Тому краще дізнатися про всі особливості вживання алкоголю в Єгипті та підготуватися наперед.



У Єгипті вам запропонують напої місцевого виробництва / Фото Unsplash

Чи безпечно пити місцевий алкоголь у Єгипті

Цілком безпечно – ви можете спокійно вживати місцеве пиво, вино та міцніші напої. Але смак може суттєво відрізнятися від відомих вам брендів. Саме тому туристи нерідко беруть із собою улюблений вид спиртного з України.

Скільки алкоголю можна взяти



Іноземний алкоголь краще привезти з собою / Фото Unsplash

За правилами, до Єгипту можна ввозити літр міцного алкоголю або 2 літри пива. Зверніть увагу, що дозволено мати алкоголь тільки особам, яким виповнилося 20 років.

Чи можна придбати алкоголь у Єгипті

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022.бронювання на найпопулярніші напрямки.

Найпростіший спосіб – купити алкоголь одразу після прильоту. В Duty Free можна придбати імпортні спиртні напої. Зверніть увагу – купувати їх можна тільки протягом 48 годин після прильоту до Єгипту.



Придбати алкоголь можна одразу після прибуття в аеропорті / Фото Unsplash

У туристичних містах: Шарм-ель-Шейху, Хургаді, Ель-Гуні також є магазини Duty Free. Тут ви теж можете придбати напої. Але тільки протягом 48 годин з моменту прибуття, лише один раз і не більше 3 літрів на особу.

У ваш паспорт навіть ставлять штамп про те, що ви вже скористалися можливістю придбати напої.

Актуально Не пити воду з крана та одягатися скромно: поради тим, хто вперше їде у Єгипет

Чи пропонують алкоголь на All Inclusive

Так, але це напої місцевого виробництва. Іноземний алкоголь ви зустрінете тільки в готелях із Ultra all inclusive.



Випити імпортний алкоголь можна у дорогих барах або ресторанах / Фото Unsplash

Також можна придбати імпортні напої у дорогих барах та ресторанах, які мають ліцензію на іноземний алкоголь. Тут можна не тільки випити келих, а й купити пляшку з собою. Однак приготуйтеся, що ціни будуть високими.

Цікаво дізнатися: дивіться відео, скільки можна пити за кермом