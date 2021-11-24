Не тільки море: озера Стамбула, які варті уваги мандрівників

Мальовничий турецький Стамбул омивається Чорним та Мармуровим морями, поєднаними Босфором. Але це не єдині водойми, які варті уваги відвідувачів цього міста. Менш масштабні, але спокійніші та затишніші озера також сподобаються туристам.

Три основні озера у Стамбулі є центрами відпочинку місцевих мешканців та туристів. Теркос, Кучукчекмедже та Бююкчекмедже приваблюють туристів красою та можливістю відмінно відпочити.

Це цікаво Гірськолижний рай та безліч розваг: чому український Буковель приваблює людей з усього світу

Теркос

Озеро Теркос / Фото Gezilmesi Gereken Yerler

Озеро Теркос, також відоме як Дурусу, розташоване поблизу Чорного моря. Воно оточене невеликим лісовим масивом, а неподалік є невеличке мальовниче селище. Усе це робить це місце по-справжньому казковим.

Біля озера є чимало готелів з розвинутою інфраструктурою, що робить відпочинок на лоні природи комфортнішим та зручнішим. Найбільше туристів приїжджають сюди влітку, адже прохолодна озерна вода – прекрасний спосіб освіжитися та врятуватися від спеки. Крім того, відпочивальники, які мають дозвіл, можуть насолодитися риболовлею.

Кучукчекмедже

Озеро Кучукчекмедже / Фото з вікіпедії

Озеро Кучукчекмедже розташоване на іншому боці Стамбулу, неподалік від узбережжя Мармурового моря. Це місце є не лише природною, а й історичною пам'яткою. Саме у його басейні знайшли давнє поселення Батонея, яке існувало приблизно 1600 років тому. Це дозволило пролити світло на історію Стамбула та Туреччини.

За останні кілька років життєдіяльність міста та промислових об'єктів серйозно забруднили озеро. Але люди все одно приїжджають сюди, щоб помилуватися пейзажами та порибалити.

Дивіться також Унікальні "ґудзикові" будинки: яка фотолокація приваблює туристів в Анталії

Бююкчекмедже

Озеро Бююкчекмедже / Фото з вікіпедії

Озеро Бююкчекмедже – ще одна прекрасна місцина біля Мармурового моря. Воно особливо цікаве тим, що у 1989 році було оголошене важливою орнітологічною зоною. Тут мешкають численні види водоплаваючих пташок, що перебувають під загрозою зникнення. Тож туристи приїжджають сюди, аби побачити їх, а також порибалити.