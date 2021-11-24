Три основных озера в Стамбуле являются центрами отдыха местных жителей и туристов. Теркос, Кючюкчекмедже и Бююкчекмедже привлекают туристов красотой и возможностью отлично отдохнуть.

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Tercos

Озеро Теркос / Фото Gezilmesi Gereken Yerler

Озеро Теркос, также известное как Дурусу, расположено вблизи Черного моря. Оно окружено лесным массивом, а неподалеку есть небольшой живописный поселок. Все это делает это место по-настоящему сказочным.

Около озера есть немало отелей с развитой инфраструктурой, что делает отдых на лоне природы более комфортным и удобным. Больше всего туристов приезжают сюда летом, ведь прохладная озерная вода – прекрасный способ освежиться и спастись от жары. Кроме того, отдыхающие, у которых есть разрешение, могут насладиться рыбалкой.

Кючюкчекмедже

Озеро Кючюкчекмедже / Фото из википедии

Озеро Кучукчекмедже расположено на другой стороне Стамбула, недалеко от побережья Мраморного моря. Это место является не только природным, но и историческим памятником. Именно в его бассейне было найдено древнее поселение Батонея, которое существовало примерно 1600 лет назад. Это позволило пролить свет на историю Стамбула и Турции.

В последние несколько лет жизнедеятельность города и промышленных объектов серьезно загрязнили озеро. Но люди все равно приезжают сюда, чтобы полюбоваться пейзажами и порыбачить.

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Бююкчекмедже

Озеро Бююкчекмедже / Фото из википедии