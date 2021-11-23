Турецький регіон Анталія славиться своїми морськими курортами. Однак тут розташовані й незвичні архітектурні локації, що приваблюють туристів з усього світу.

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Будинки звели 4 століття тому

На півдні Анталії розташований район Аксекі. Саме тут, у селі Сарихаджилар, можна побачити історичні "ґудзикові" будиночки.

Ці будинки отримали свою назву через дерев'яні балки, які при будівництві частково залишали зовні стін. Балки використовували як риштування.

Ці дерев'яні конструкції називали "ґудзиками". Будівлі мають вік 300 – 400 років.



Камені в стінах нагадують ґудзики / Фото AA Photo

Популярна фотолокація

"Ґудзикові" будинки зведені без використання розчину чи цементу. Вони виглядають дуже автентично завдяки різьбленим ажурним віконницям, балконам та дверям.



Ажурні віконниці в будинку / Фото AA Photo

При будівництві використовували тільки місцеві матеріали: кедр, ялівець та каміння. Камені укладали шарами між дерев'яними балками. Цей стиль назвали "променева суха стіна".

Невеликі камені у стінах справді схожі на ґудзики, через що будинки одержали таку назву. Міністерство культури й туризму Анталії зараз проводить реставрацію будівель.



Чимало туристів їдуть сюди заради фото / Фото AA Photo

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Можна відвідати музей

В Аксекі є етнографічний музей, де показано, як люди жили у минулих століттях. Експозиція розташована в особняку Елагоз – одному із найхарактерніших тогочасних будинків.



У музеї можна відчути атмосферу давніх часів / Фото AA Photo

В музеї можна побачити одяг, посуд, предмети побуту людей, які жили 400 років тому. Це своєрідна "машина часу" з атмосферою східних казок.