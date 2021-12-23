Рейтинг найбажаніших напрямків склав сервіс Esta-america, який допомагає туристам отримати дозвіл на в'їзд у США. Дослідники проаналізували більше ніж 100 опублікованих в інтернеті матеріалів зі списками must-visit за грудень 2021 року. Так вдалося визначити міста та країни, про які мандрівники мріють найбільше.
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Омріяні туристами країни
Про які країни найбільше мріють туристи / Інфографіка Esta-america
Першу стрічку рейтингу посіла Італія. Це найбажаніша серед подорожувальників країна – згадки про неї з'являлися у 67% проаналізованих статей. Туристи захоплюються красою, історією, культурою та національною кухнею Італії, і з нетерпінням чекають знайомства з нею.
Другою за популярністю країною стали Сполучені Штати Америки з 56% згадок. Мандрівники прагнуть дослідити національні парки, побачити знамениту трасу "66", познайомитися зі скарбами Гаваїв та розважитися в Лас-Вегасі.
На третьому місці – Велика Британія, яка фігурує у 55% матеріалів. У мріях подорожувальників – відвідати Букінгемський палац, насолодитися краєвидами Озерного краю, подивитися п'єсу на батьківщині Шекспіра.
Наступні у рейтингу:
- Франція,
- Австралія,
- Ісландія,
- Японія,
- Китай,
- Греція,
- Перу.
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Найбажаніші міста
Париж – на вершині рейтингу найбажаніших міст / Фото Unsplash
Окреме дослідження провели й для міст. Найпопулярнішим став Париж – його згадали у 45% списків обов'язкових до відвідування міст світу. Мандрівників заворожує перспектива побувати біля таких монументальних пам'яток як Ейфелева вежа та Тріумфальна арка.
Наступною стала Венеція, яку включили до 44% переліків. Можливість проїхатися на гондолі по мальовничому каналу особливо приваблює туристів.
Третя позиція дісталася Нью-Йорку, що потрапив до 40% матеріалів. Не так багато людей відмовилися б від пропозиції прогулятися знаменитим Центральним парком чи подивитися бродвейське шоу.
Про які ще міста мріють подорожувальники:
- Лондон,
- Рим,
- Токіо,
- Гіза,
- Барселона,
- Афіни,
- Кейптаун.
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