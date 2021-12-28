Не курити й не знімати купальник: які ще заборони діють на пляжах Туреччини

Туреччина – найпопулярніший напрямок серед українських туристів. Цікаво дізнатися, що ж суворо заборонено робити на пляжах курортів.

На турецьких пляжах можна зустріти людей навіть взимку – чимало туристів їдуть сюди насолоджуватися сонечком та відносно теплою погодою. Тому ці правила поведінки актуальні протягом усього року.

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Деякі з цих правил виникли внаслідок пандемії коронавірусу та мають захистити здоров'я туристів. Інші норми існують давно і їх також потрібно неухильно дотримуватися.

Заборона паління

На багатьох турецьких пляжах вже є або ж планують створити спеціальні зони для курців. А от курити просто біля свого лежака суворо заборонено.



На пляжах заборонено курити / Фото Pixabay

Перебувати на пляжі без масок

Звісно, коли засмагаєте, маску можна знімати. А от пересуватися пляжем, відвідувати бари, туалети та інші громадські місця потрібно в масці.

Засмагати топлес або без одягу

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Закон забороняє перебувати на муніципальних пляжах в оголеному вигляді. Для тих, хто все ж хоче мати такий досвід відпочинку, існують спеціальні нудистські пляжі.



Засмагати топлес на звичайних пляжах заборонено / Фото Pixabay

Не можна відвідувати пляжі ввечері

Якщо ви будете розважатися на пляжі після 10 вечора, патруль поліції може попросити вас залишити його. Це правило діє на деяких територіях.

Таку заборону запровадили кілька років тому. Причиною стали часті випадки надто шумної та неприйнятної поведінки туристів на пляжах уночі.

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Вживати алкоголь

Чимало туристів не уявляють відпочинок без пляшки пива або чогось міцнішого. Однак пити спиртне в країні можна тільки у спеціальних місцях: наприклад, барах або ресторанах. Просто на пляжі краще нічого не вживати – можете нажити неприємності з поліцією.