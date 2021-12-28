На турецких пляжах можно встретить людей даже зимой – многие туристы едут сюда наслаждаться солнышком и относительно теплой погодой. Поэтому даные правила поведения актуальны в течение всего года.

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Некоторые из этих правил возникли в результате пандемии коронавируса и должны защитить здоровье туристов. Другие нормы существуют давно и их тоже нужно неукоснительно соблюдать.

Запрет курения

На многих турецких пляжах уже есть или планируют создать специальные зоны для курильщиков. А вот курить прямо возле своего лежака строго-настрого запрещено.



На пляжах запрещено курить / Фото Pixabay

Находиться на пляже без масок

Конечно, когда загораете, маску можно снимать. А вот передвигаться по пляжу, посещать бары, туалеты и другие общественные места нужно в маске.

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Загорать топлесс или без одежды

Закон запрещает находиться на муниципальных пляжах в обнаженном виде. Для тех, кто все же хочет иметь такой опыт отдыха, есть специальные нудистские пляжи.



Загорать топлесс на обычных пляжах запрещено / Фото Pixabay

Нельзя посещать пляжи вечером

Если вы будете развлекаться на пляже после 10 вечера, патруль полиции может попросить вас покинуть его. Это правило действует на некоторых территориях.

Такой запрет был введен несколько лет назад. Причиной стали участившиеся случаи слишком шумного и неприемлемого поведения туристов на пляжах ночью.

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Употреблять алкоголь