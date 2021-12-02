Втім, більшість культурних та побутових традицій в Туреччині пов'язані саме з релігійними канонами. У великих містах правила зазвичай досить умовні, а от в селах до них ставляться серйозно. Наприклад, у невеликих поселеннях дівчині не варто ходити у відвертому одязі або за руку із хлопцем.
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Усі люди під час спілкування використовують невербальні сигнали: жести, міміку та рухи. Деякі жести в Туреччині можуть мати зовсім не такий сенс, до якого ми звикли.
Перед поїздкою до іншої країни корисно дізнатися про місцеві звичаї / Фото Unsplash
Як правильно спілкуватися мовою жестів
- Повороти голови наліво та направо в Туреччині означають "Я не розумію", а зовсім не звичне нам "ні".
- Кивання головою – значить "так". Але якщо хтось киває головою та при цьому клацає язиком – це значить "ні".
- Загалом, "клацання" язиком – знак негативного ставлення. А от клацання пальцями – навпаки.
- Краще не показувати великий палець вгору – жест, що у Європі та США значить "дуже добре". В Туреччині такий рух вважають непристойним.
- Якщо ви хочете продемонструвати вдячність або ввічливо відмовитися від чогось – прикладіть праву руку до грудей.
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Як сказати кілька слів турецькою
Місцевим мешканцям буде приємно, якщо ви привітаєтеся турецькою мовою / Фото Unsplash
Туристам часто доводиться спілкуватися із продавцями, персоналом готелю тощо. Усім буде приємно, якщо ви вивчите кілька слів турецькою мовою.
- Привітання турецькою звучить "merhaba" ("мерхаба" або "мераба"). Менш офіційно вітатися можна словом "selam" ("селам"), що значить "привіт".
- Попрощатися можна фразою "iyi günler" ("ії гюнлер"), що означає "усього доброго". Також можна сказати "hoşça kal" ("хоща кал").
- А той, хто залишається, каже "güle güle" ("гюле гюле"), тобто "до побачення".
- Сказати дякую можна так: "teşekkürler" ("тешчекюлер").