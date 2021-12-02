Втім, більшість культурних та побутових традицій в Туреччині пов'язані саме з релігійними канонами. У великих містах правила зазвичай досить умовні, а от в селах до них ставляться серйозно. Наприклад, у невеликих поселеннях дівчині не варто ходити у відвертому одязі або за руку із хлопцем.

Цікаво Гірськолижний рай та безліч розваг: чому український Буковель приваблює людей з усього світу

Усі люди під час спілкування використовують невербальні сигнали: жести, міміку та рухи. Деякі жести в Туреччині можуть мати зовсім не такий сенс, до якого ми звикли.

Яких правил етикету потрібно дотримуватися в Туреччині
Перед поїздкою до іншої країни корисно дізнатися про місцеві звичаї / Фото Unsplash

Як правильно спілкуватися мовою жестів

  1. Повороти голови наліво та направо в Туреччині означають "Я не розумію", а зовсім не звичне нам "ні".
  2. Кивання головою – значить "так". Але якщо хтось киває головою та при цьому клацає язиком – це значить "ні".
  3. Загалом, "клацання" язиком – знак негативного ставлення. А от клацання пальцями – навпаки.
  4. Краще не показувати великий палець вгору – жест, що у Європі та США значить "дуже добре". В Туреччині такий рух вважають непристойним.
  5. Якщо ви хочете продемонструвати вдячність або ввічливо відмовитися від чогось – прикладіть праву руку до грудей.

До теми Що взяти на відпочинок до Туреччини: перелік речей, без яких не обійтися

Як сказати кілька слів турецькою

Яких правил етикету потрібно дотримуватися в Туреччині
Місцевим мешканцям буде приємно, якщо ви привітаєтеся турецькою мовою / Фото Unsplash

Туристам часто доводиться спілкуватися із продавцями, персоналом готелю тощо. Усім буде приємно, якщо ви вивчите кілька слів турецькою мовою.

  1. Привітання турецькою звучить "merhaba" ("мерхаба" або "мераба"). Менш офіційно вітатися можна словом "selam" ("селам"), що значить "привіт".
  2. Попрощатися можна фразою "iyi günler" ("ії гюнлер"), що означає "усього доброго". Також можна сказати "hoşça kal" ("хоща кал").
  3. А той, хто залишається, каже "güle güle" ("гюле гюле"), тобто "до побачення".
  4. Сказати дякую можна так: "teşekkürler" ("тешчекюлер").