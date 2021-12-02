Втім, більшість культурних та побутових традицій в Туреччині пов'язані саме з релігійними канонами. У великих містах правила зазвичай досить умовні, а от в селах до них ставляться серйозно. Наприклад, у невеликих поселеннях дівчині не варто ходити у відвертому одязі або за руку із хлопцем.

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Усі люди під час спілкування використовують невербальні сигнали: жести, міміку та рухи. Деякі жести в Туреччині можуть мати зовсім не такий сенс, до якого ми звикли.



Перед поїздкою до іншої країни корисно дізнатися про місцеві звичаї / Фото Unsplash

Як правильно спілкуватися мовою жестів

Повороти голови наліво та направо в Туреччині означають "Я не розумію", а зовсім не звичне нам "ні". Кивання головою – значить "так". Але якщо хтось киває головою та при цьому клацає язиком – це значить "ні". Загалом, "клацання" язиком – знак негативного ставлення. А от клацання пальцями – навпаки. Краще не показувати великий палець вгору – жест, що у Європі та США значить "дуже добре". В Туреччині такий рух вважають непристойним. Якщо ви хочете продемонструвати вдячність або ввічливо відмовитися від чогось – прикладіть праву руку до грудей.

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Як сказати кілька слів турецькою



Місцевим мешканцям буде приємно, якщо ви привітаєтеся турецькою мовою / Фото Unsplash

Туристам часто доводиться спілкуватися із продавцями, персоналом готелю тощо. Усім буде приємно, якщо ви вивчите кілька слів турецькою мовою.