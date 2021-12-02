Впрочем, большинство культурных и бытовых традиций в Турции связано именно с религиозными канонами. В больших городах правила обычно достаточно условны, а вот в деревнях к ним относятся серьезно. Например, в небольших поселениях девушке не стоит ходить в откровенной одежде или за руку с парнем.

Интересно Горнолыжный рай и множество развлечений: почему Буковель привлекает людей со всего мира

Все люди при общении используют невербальные сигналы: жесты, мимику и движения. Некоторые жесты в Турции могут иметь совсем не такой смысл, к которому мы привыкли.

Какие правила этикета нужно соблюдать в Турции
Перед поездкой в ​​другую страну полезно узнать местные обычаи / Фото Unsplash

Как правильно общаться с помощью жестов

  1. Повороты головы налево и направо в Турции означают "Я не понимаю", а совсем не привычное нам "нет".
  2. Кивание головой – значит "да". Но если кто-то кивает головой и при этом щелкает языком – это значит нет.
  3. В целом, "щелчок" языком – знак отрицательного отношения. А вот щелчок пальцами – наоборот.
  4. Лучше не показывать большой палец вверх – жест, который в Европе и США значит "хорошо". В Турции такое движение считают неприличным.
  5. Если вы хотите продемонстрировать благодарность или вежливо отказаться от чего-либо – приложите правую руку к груди.

К теме Что взять на отдых в Турцию: список вещей, без которых не обойтись

Как сказать несколько слов на турецком

Какие правила этикета нужно соблюдать в Турции
Местным жителям будет приятно, если вы поздороваетесь на турецком языке / Фото Unsplash

Туристам часто приходится общаться с продавцами, персоналом гостиницы и так далее. Всем будет приятно, если вы выучите несколько слов на турецком языке.

  1. Приветствие на турецком звучит "merhaba" ("мерхаба" или "мераба"). Менее официально здороваться можно словом "selam" ("селам"), что значит "привет".
  2. Проститься можно фразой "iyi günler" ("гюнлер"), что означает "всего хорошего". Также можно сказать "hoşça kal" ("хоща кал").
  3. А остающийся говорит "güle güle" ("гюле гюле"), то есть "до свидания".
  4. Сказать спасибо можно так: "teşekkürler" ("тешчекюлер").