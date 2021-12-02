Впрочем, большинство культурных и бытовых традиций в Турции связано именно с религиозными канонами. В больших городах правила обычно достаточно условны, а вот в деревнях к ним относятся серьезно. Например, в небольших поселениях девушке не стоит ходить в откровенной одежде или за руку с парнем.
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Все люди при общении используют невербальные сигналы: жесты, мимику и движения. Некоторые жесты в Турции могут иметь совсем не такой смысл, к которому мы привыкли.
Перед поездкой в другую страну полезно узнать местные обычаи / Фото Unsplash
Как правильно общаться с помощью жестов
- Повороты головы налево и направо в Турции означают "Я не понимаю", а совсем не привычное нам "нет".
- Кивание головой – значит "да". Но если кто-то кивает головой и при этом щелкает языком – это значит нет.
- В целом, "щелчок" языком – знак отрицательного отношения. А вот щелчок пальцами – наоборот.
- Лучше не показывать большой палец вверх – жест, который в Европе и США значит "хорошо". В Турции такое движение считают неприличным.
- Если вы хотите продемонстрировать благодарность или вежливо отказаться от чего-либо – приложите правую руку к груди.
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Как сказать несколько слов на турецком
Местным жителям будет приятно, если вы поздороваетесь на турецком языке / Фото Unsplash
Туристам часто приходится общаться с продавцами, персоналом гостиницы и так далее. Всем будет приятно, если вы выучите несколько слов на турецком языке.
- Приветствие на турецком звучит "merhaba" ("мерхаба" или "мераба"). Менее официально здороваться можно словом "selam" ("селам"), что значит "привет".
- Проститься можно фразой "iyi günler" ("гюнлер"), что означает "всего хорошего". Также можно сказать "hoşça kal" ("хоща кал").
- А остающийся говорит "güle güle" ("гюле гюле"), то есть "до свидания".
- Сказать спасибо можно так: "teşekkürler" ("тешчекюлер").