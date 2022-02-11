Не поступайтеся місцем у транспорті та не піднімайте каміння: цікаві заборони у Греції

Якщо плануєте вирушити на відпочинок до Греції, обов'язково дізнайтеся про деякі незвичні правила, які туристам краще не порушувати. Знання цих правил вбереже вас від багатьох незручних ситуацій.

Не можна відмовлятися від запрошення в гості

Греки – надзвичайно гостинний народ. Навіть під час першої зустрічі вони можуть вважати вас своїм другом та запросити на гостину.

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Відмовлятися – табу. Коли прийдете в гості, обов'язково куштуйте всі страви, якими вас будуть пригощати.

Те ж стосується й подарунків. Якщо вам щось дарують – відмовлятися неввічливо. Однак не забудьте обов'язково подарувати презент у відповідь.



У Греції існує чимало неписаних правил / Фото Unsplash

Не можна торкатися старовинних будівель

Усі античні будівлі в Греції перебувають під охороною держави. Чіпати їх – суворо заборонено.

В жодному разі не ігноруйте таблички із забороною на будівлях та суворо дотримуйтеся правил.

Не можна надто активно жестикулювати

Не можна чіпати не тільки будівлі. В історичних місцях також заборонено піднімати з землі уламки, каміння тощо. За таку поведінку можна отримати штраф до 1000 євро.

І зовсім не тому, що греки не люблять жести та міміку. Навпаки – місцеві мешканці дуже активно використовують невербальні сигнали й мають власну систему жестів.

А от туристи можуть не знати, що значить той чи інший жест, і тому потраплять в незручну ситуацію. Наприклад, великий палець вгору у більшості країн значить "добре". А от у Греції він означає "замовкни".

Не можна не дотримуватися сієсти

Сієста у Греків триває з 15 до 18 години. В цей час чимало місцевих мешканців сплять або відпочивають.



Перед подорожжю до Греції краще дізнатися тонкощі поведінки в країні / Фото Unsplash

Туристи мають поважати сієсту та не порушувати спокій греків. Тому не потрібно "вламуватися" у зачинені магазини або ресторани, а також краще нікому не телефонувати.

Не можна порушувати норми поведінки в релігійних спорудах

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Мандрівники мають ретельно дотримуватися правил: у деяких монастирях обов'язково потрібно мати одяг з довгим рукавом.

Перед відвідинами кожного храму краще дізнаватися правила заздалегідь. Окрім того, жінкам суворо заборонено відвідувати святий Афон.

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Не можна бути надто ввічливим в транспорті

Зазвичай греки не поступаються місцем жінкам, дітям та людям похилого віку. Тут вважають надзвичайно непристойним сідати на чуже місце. Якщо ви пропонуєте комусь це, то, фактично, провокуєте людину. Тому навіть не намагайтеся поступатися місцем у Греції.

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