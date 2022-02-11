Нельзя отказываться от приглашения в гости
Греки – очень гостеприимный народ. Даже во время первой встречи они могут посчитать вас своим другом и пригласить домой.
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Отказываться – табу. Когда придете в гости, обязательно пробуйте все блюда, которыми вас будут угощать.
То же касается и подарков. Если вам что-то дарят – отказываться невежливо. Однако не забудьте обязательно подарить ответный презент.
В Греции существует немало неписаных правил / Фото Unsplash
Нельзя прикасаться к старинным зданиям
Все античные постройки в Греции находятся под охраной государства. Трогать их – строго-настрого запрещено.
Ни в коем случае не игнорируйте таблички с запретом на зданиях и строго соблюдайте правила.
Нельзя слишком активно жестикулировать
И совсем не потому, что греки не любят жесты и мимику. Напротив – местные жители очень активно используют невербальные сигналы и имеют свою систему жестов.
А вот туристы могут не знать, что значит тот или иной жест, и потому попадут в неудобную ситуацию. К примеру, большой палец вверх в большинстве стран значит "хорошо". А вот в Греции он означает "замолчи".
Нельзя не соблюдать сиесту
Сиеста у Греков длится с 15 до 18 часов. В это время многие местные жители спят или отдыхают.
Перед путешествием в Грецию лучше узнать тонкости поведения в стране / Фото Unsplash
Туристы должны уважать сиесту и не нарушать покой греков. Поэтому не нужно "вламываться" в закрытые магазины или рестораны, а также лучше никому не звонить по телефону.
Нельзя нарушать нормы поведения в религиозных сооружениях
Путешественники должны тщательно соблюдать правила: в некоторых монастырях обязательно нужно иметь одежду с длинным рукавом.
Перед посещением каждого храма лучше узнавать правила заранее. Кроме того, женщинам строго-настрого запрещено посещать святой Афон.
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Нельзя быть слишком вежливым в транспорте
Обычно греки не уступают место женщинам, детям и старикам. Здесь считают очень непристойным садиться на чужое место. Если вы предлагаете кому-то это, то фактически провоцируете человека. Поэтому даже не пытайтесь уступать место Греции.
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