Не робіть цього в Єгипті: 5 табу, що врятують від зіпсованого відпочинку

Ці пораду можуть стати в пригоді мандрівникам, які їдуть до екзотичної країни вперше. У Єгипті є важливі та неочевидні правила, порушення яких може призвести до негативних наслідків.

Не купайтеся вночі

На більшості пляжів у Єгипті ви знайдете попередження про те, що купання вночі заборонено. На це є причини – у темний час доби активізуються морські мешканці: хижі риби, морські їжаки тощо. Вони можуть бути небезпечними для людей.

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Крім того, на дні моря в Єгипті є коралові рифи. В темряві їх неможливо побачити – це збільшує ризик травм.

Не ходити у відвертому одязі поза готелем

Єгипет – мусульманська країна, де заведено носити закритий та строгий одяг. Туристам варто поважати місцеві правила та одягатися скромно.



Гуляти у відвертому одязі в публічних місцях – неприпустимо / Фото Unsplash

Пам'ятайте, що в купальнику можна ходити тільки на пляжі. На території готелю одяг може бути досить легкий: майки, шорти. Ніколи не варто відвідувати ресторани або публічні місця в готелі у купальнику.

Для прогулянки в місто або на екскурсії обирайте більш закриті варіанти: не надто короткі шорти, футболки тощо. Не варто підкреслювати фігуру надміру обтягуючим одягом.

Не пийте воду з крана і навіть не беріть її в рот

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки.

Якість водопровідної води в цій країні досить низька. Краще не ризикувати й пити виключно воду з пляшок.

Туристам навіть не рекомендують чистити зуби водою з крана. Для цього також краще купувати воду в магазині. У готелях зазвичай пропонують запас питної води на день у кожному номері.

Не залізайте на піраміди



Закони Єгипту категорично забороняють залізати на піраміди / Фото Unsplash

Так, існує категорія туристів, які їдуть до Каїра і хочуть залізти на ці стародавні пам'ятки. Однак за таку авантюру можна суворо поплатитися – сміливцям загрожує від місяця до 3 років в'язниці.

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Жінкам краще не гуляти самим та не їздити в таксі наодинці

За порядком у країні стежить туристична поліція, тому відпочивати в Єгипті – досить безпечно. Однак жінкам краще проявляти деяку обережність: не мандрувати на самоті до віддалених, нетуристичних місць, не гуляти вночі без компанії та не сідати в таксі наодинці.

Ці нехитрі правила безпеки допоможуть уникнути надмірної уваги, яку можуть проявляти місцеві мешканці.

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