Найкращий варіант – взяти із собою багато дрібних однодоларових купюр. Зарплата в багатьох людей у Туреччині досить мала – тому чайові туристів є для них способом виживання.

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Носієві та покоївці

Існує негласне правило, згідно з яким туристи залишають невеликі чайові носієві, який доставив сумку до їх номера. А також покоївці, яка щодня прибирає кімнату. Зазвичай розмір цих чайових складає близько долара.



Не забувайте віддячувати людям, які вас обслуговують / Фото Unsplash

Гідам та аніматорам

Усі люди, які працюють із вами, розважать вас та дбають про якісний відпочинок, також заслуговують одержати чайові. Тут сума може варіюватися у залежності від часу, який ви провели з людиною та якості послуг.

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Таксистам

Зазвичай під час поїздки заведено заокруглювати суму в чеку, а не вимагати усю решту до копійки. Або можна додати до 10% від суми поїздки "на чай".



Залишайте таксистам дрібну решту / Фото Unsplash

Офіціантам та барменам

Як і в усьому світі, в Туреччині заведено залишати на чай 10 відсотків від чека. У деяких закладах цю суму включають у чек. Тоді непогано залишити офіціанту зайвий долар – це буде вдячність за його роботу.

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У хамамі

Людям, які обслуговують вас у турецькій бані – хамамі, також заведено залишати подяку. Зазвичай сума варіюється від 15 до 30 відсотків від вартості послуги. Ці гроші працівники потім ділять на усіх.