Лучший вариант – взять с собой множество мелких однодолларовых купюр. Зарплата у многих людей в Турции достаточно мала – поэтому чаевые туристов являются для них способом выживания.

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Носильщики и горничные

Существует негласное правило, согласно которому туристы оставляют небольшие чаевые носильщику, доставившему чемодан в их номер. А также горничной, которая каждый день убирает комнату. Обычно размер этих чаевых составляет около доллара.



Не забывайте благодарить людей, которые вас обслуживают / Фото Unsplash

Гидам и аниматорам

Все люди, которые работают с вами, развлекают вас и заботятся о качественном отдыхе, также заслуживают получить чаевые. Здесь сумма может варьироваться в зависимости от времени, которое вы провели с человеком, и качества услуг.

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Таксистам

Обычно во время поездки принято закруглять сумму в чеке, а не требовать всю здачу до копейки. Или можно добавить до 10% от суммы поездки "на чай".



Оставляйте таксистам мелкую здачу / Фото Unsplash

Официантам и барменам

Как и во всем мире, в Турции принято оставлять на чай 10 процентов от чека. В некоторых заведениях эту сумму включают в чек. Тогда неплохо оставить официанту лишний доллар – это благодарность за его работу.

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