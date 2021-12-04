Не тільки Саґрада Фамілія: 20 маловідомих фактів про Барселону
4 грудня 2021 , 18:39Читать новость на русском
Джерело:veebrant
Барселона – іспанське місто, що відоме своєю архітектурою та неймовірною атмосферою. Чи знали ви, що тут розташований найбільший парк у світі, а до 1992 року не було жодного пляжу?
Барселону знають у світі завдяки архітектурі Антоніо Гауді, розкішним паркам та пляжам. Дізнайтеся 20 цікавих, але маловідомих фактів про це чудове місто.
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Цікаві факти про Барселону
- Це єдине місто у світі, що одержало Королівську золоту медаль за архітектуру від Королівського інституту британських архітекторів. Зазвичай цю нагороду вручають тільки людям.
- У місті не було пляжів до Олімпіади 1992 року.
- У Барселоні розташована найжвавіша пішоходна вулиця Іспанії – Portal de l'Àngel. Щодня тут проходить близько 150 тисяч людей.
- Історики вважають Барселону старшою за Рим.
- Це одне з найбільших міст світу, де куріння канабісу є законним.
- Барселона – найвідвідуваніше місто Іспанії.
- Це місто є найбільшим серед тих, що стоять на Середземному морі.
- Барселона подарувала світу міжнародне свято книги.
Барселона одержала Королівську золоту медаль за архітектуру / Фото Pixabay
У цьому місті розташовано 68 парків / Фото Pixabay
- За першим планом Гюстава Ейфеля, славнозвісна вежа мала бути розташована у Барселоні. Але Іспанія відхилила цей проєкт.
- У Барселоні – найбільший та найзавантаженіший порт Європи.
- В Барселоні побудували перший у світі льодовий бар на пляжі.
- Це місто стало домом для найбільшого футбольного стадіону у Європі – домашнього стадіону клубу ФК "Барселона".
- У Барселоні є 68 парків.
- У Барселоні не полюбляють ані фламенко, ні кориду. Місцеві мешканці більше шанують власний танець під назвою "сардана". А кориду в Каталонії заборонили у 2010 році.
- Парк де Кольсерола – найбільший столичний парк у світі. До слова, Централ парк в Нью-Йорку менший у 22 рази.
- В місті є 55 музеїв.
- В Барселоні є 20 ресторанів, відзначених зірками Мішлен.
Барселона – найвідвідуваніше місто Іспанії / Фото Pixabay
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- Барселона є одним із найбільш дружніх до велосипедистів міст у світі.
- В Барселоні розташований один із найстаріших музеїв, що спеціалізується на магії. Тут же є й спеціалізований магазин.
- У Барселоні розташовані 9 пам'яток, що перебувають під охороною ЮНЕСКО.