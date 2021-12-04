Не тільки Саґрада Фамілія: 20 маловідомих фактів про Барселону

Барселона – іспанське місто, що відоме своєю архітектурою та неймовірною атмосферою. Чи знали ви, що тут розташований найбільший парк у світі, а до 1992 року не було жодного пляжу?

Барселону знають у світі завдяки архітектурі Антоніо Гауді, розкішним паркам та пляжам. Дізнайтеся 20 цікавих, але маловідомих фактів про це чудове місто.

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Цікаві факти про Барселону

Це єдине місто у світі, що одержало Королівську золоту медаль за архітектуру від Королівського інституту британських архітекторів. Зазвичай цю нагороду вручають тільки людям. У місті не було пляжів до Олімпіади 1992 року. У Барселоні розташована найжвавіша пішоходна вулиця Іспанії – Portal de l'Àngel. Щодня тут проходить близько 150 тисяч людей. Історики вважають Барселону старшою за Рим. Це одне з найбільших міст світу, де куріння канабісу є законним. Барселона – найвідвідуваніше місто Іспанії. Це місто є найбільшим серед тих, що стоять на Середземному морі. Барселона подарувала світу міжнародне свято книги.



Барселона одержала Королівську золоту медаль за архітектуру / Фото Pixabay

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У цьому місті розташовано 68 парків / Фото Pixabay

За першим планом Гюстава Ейфеля, славнозвісна вежа мала бути розташована у Барселоні. Але Іспанія відхилила цей проєкт. У Барселоні – найбільший та найзавантаженіший порт Європи. В Барселоні побудували перший у світі льодовий бар на пляжі. Це місто стало домом для найбільшого футбольного стадіону у Європі – домашнього стадіону клубу ФК "Барселона". У Барселоні є 68 парків. У Барселоні не полюбляють ані фламенко, ні кориду. Місцеві мешканці більше шанують власний танець під назвою "сардана". А кориду в Каталонії заборонили у 2010 році. Парк де Кольсерола – найбільший столичний парк у світі. До слова, Централ парк в Нью-Йорку менший у 22 рази. В місті є 55 музеїв. В Барселоні є 20 ресторанів, відзначених зірками Мішлен.

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Барселона – найвідвідуваніше місто Іспанії / Фото Pixabay

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