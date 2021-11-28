У деякі з них справді важко повірити. Але завдяки цим особливостям, Дубай неможливо порівняти з будь-яким іншим містом у світі.

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В Дубаї є банкомати, що видають золоті злитки

Охочі купити золото в Дубаї мають змогу зробити це через банкомат Gold to Go, в якому можна купити монети та злитки з 24-каратного золота. Найменшою є 2,5-грамова монета, найбільшим – 31-грамовий злиток.

Банкомат встановлює актуальну ціну на золото за допомогою вбудованої системи, яка практично в реальному часі оновлює вартість металу відповідно до коливань на ринку.

В Дубаї є 7-зірковий готель

Готель Бурдж-аль-Араб / Фото Unsplash

Готель Бурдж-аль-Араб є одним із найрозкішніших та найдорожчих у світі. Попри те, що максимальний ранг у всіх системах оцінювання рейтингів готелів – 5 зірок, Бурдж-аль-Араб неофіційно характеризує себе як 7-зірковий.

Підстав, аби вважати так є чимало. Готель, оточений водою, стоїть на штучному острові на відстані 280 метрів від берега. 321-метровий Бурдж-аль-Араб тривалий час був найвищим готелем світу, а наразі займає 5 місце цього рейтингу. З інших особливостей – атріумний вестибюль, виключно 2-поверхов номери та вертолітний майданчик. Для оздоблення інтер'єру готелю було використано 8000 квадратних метрів 22-каратного сусального золота.

Дубай платить громадянам за схуднення

Влада Дубаю заохочує своїх громадян худнути та слідкувати за своїм здоров'я не словом, а грошима. За кожний втрачений кілограм дубайці можуть отримати 2 грами золота. Кількість учасників цієї програми обмежена, однак щороку в її рамках золотом виплачують приблизно 700 тисяч доларів.

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Автомобільні номерні знаки – ознака багатства

Дубайські номерні знаки / Фото Khaleej Times

В Дубаї, де повно неймовірно багатих та заможних людей, про їхні статки можна судити, не лише поглянувши на їхні автомобілі, а й на номерні знаки. Їхня вартість напряму залежить від кількості цифр – чим менше їх, тим дорожче обійдуться знаки. Саме тому найбільш коштовними вважають ті, що мають всього одну цифру. До прикладу, номерні знаки з цифрою "1" у 2008 році продали за 14,5 мільйона доларів.

Дубай можна проїхати від початку до кінця за годину

Попри те, що Дубай – неймовірно розбудоване місто, його площа – 35 квадратних метрів. Лише за годину столицю емірату можна проїхати від початку до кінця. Але робити це потрібно не в годину пік, інакше поїздка може сильно затягнутися.

У Дубаї можна кататися на лижах посеред пустелі

Гірськолижний курорт Ski Dubai / Фото Snow-Online

У дубайському торговельному центрі Mall of Emirate є критий гірськолижний курорт Ski Dubai, що працює цілий рік. Саме там можна зануритися в атмосферу зимового відпочинку посеред спекотної пустелі.

На площі 22 500 квадратних метрів розмістилися 85-метрові гори з 5-ма схилами для лижників та сноубордистів, сноупарк площею 3000 квадратних метрів, крижана печера, траси для катання на санях, льодяні гірки та багато іншого.

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В Дубаї є міністр у справах щастя

Об'єднані Арабські Емірати ініціювали кілька проєктів з реалізації Національної програми щастя та позитиву. До них входило й призначення міністра щастя та добробуту Дубаю. У його повноваження входить управління планами, програмами та політикою, що стосуються створення більш щасливого суспільства та загального задоволення. Наразі міністеркою щастя є Охуд Аль-Румі.