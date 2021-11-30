Літак, розроблений дизайн-студією Lufthansa Technik, має назву The Explorer. Проєкт створили на базі Airbus A330. Втілювати його у життя компанія планує в Дубаї.

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Літак натхненний преміальними яхтами

Ми проаналізували типові елементи яхт класу Explorer, аби перенести конструктивну ідею, що лежить в їхній основі, з води на повітря,

– поділився директор з продажів Lufthansa Technik Ян Грубе.

Саме тому представлений інтер'єр більше нагадує яхту чи навіть готель. Проєкт літака, розрахованого на 8 – 12 пасажирів охоплює спальні, ванні кімнати, столові та офіси.

Пасажири літака зможуть комфортно відпочити в польоті / Візуалізація Lufthansa Technik

У проєкт заклали максимум зручностей / Візуалізація Lufthansa Technik

З особливих зручностей – нічні клуби, СПА-зони, винні погреби, дослідницькі лабораторії та пункт невідкладної допомоги. Вони є варіативними, тобто їх можна забирати та додавати у процесі узгодження кінцевого варіанту проєкту.

Унікальною локацією стане зона відпочинку просто неба, вбудована у вантажний люк головної палуби. Коли літак стоятиме, вона височітиме на 4 метри над землею.

Унікальна зона відпочинку просто неба / Візуалізація Lufthansa Technik

"Тераса" літака вбудована у вантажний люк / Візуалізація Lufthansa Technik

Пасажири літака для мільярдерів зможуть потанцювати у нічному клубі просто під час польоту / Візуалізація Lufthansa Technik

Ще одним цікавим доповненням є проєкційна система, яка дозволяє відтворювати різноманітні фони на стінах та стелі літака. До прикладу, за допомогою неї можна створити атмосферу відкритого космосу ич підводного світу.