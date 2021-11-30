Самолет, разработанный дизайн-студией Lufthansa Technik, называется The Explorer. Проект был создан на базе Airbus A330. Воплощать его в жизнь компания планирует в Дубае.

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Самолет вдохновлен премиальными яхтами

Мы проанализировали типовые элементы яхт класса Explorer, чтобы перенести лежащую в их основе конструктивную идею из воды на воздух,

– поделился директор по продажам Lufthansa Technik Ян Грубе.

Именно поэтому представленный интерьер больше напоминает яхту или даже отель. Проект самолета, рассчитанного на 8 – 12 пассажиров, охватывает спальни, ванные комнаты, столовые и офисы.

Пассажиры самолета смогут комфортно отдохнуть в полете / Визуализация Lufthansa Technik

В проект заложили максимум удобств / Визуализация Lufthansa Technik

Особые удобства – ночные клубы, СПА-зоны, винные погреба, исследовательские лаборатории и пункт неотложной помощи. Они вариативны, то есть их можно забирать и добавлять в процессе согласования конечного варианта проекта.

Уникальной локацией станет зона отдыха под открытым небом, встроенная в грузовой люк главной палубы. Когда самолет будет стоять, она будет возвышаться на 4 метра над землей.

Уникальная зона отдыха под открытым небом / Визуализация Lufthansa Technik

"Терраса" самолета встроена в грузовой люк / Визуализация Lufthansa Technik

Пассажиры самолета для миллиардеров смогут потанцевать в ночном клубе прямо во время полета / Визуализация Lufthansa Technik