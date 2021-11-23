Ніхто не дізнається: блогерка показала, як безкоштовно взяти у літак додатковий багаж

Збираючись у подорож, дуже важливо потурбуватися про свій багаж, аби взяти усі необхідні речі, але й не переплачувати за додаткове місце. Досвічені мандрівники мають власні способи розв'язання цієї проблеми, і з задоволенням діляться ними з іншими.

Про один із таких лайфхаків розповіла інстаграм-блогерка Марі Фе. Коли їй потрібно взяти із собою більше одягу, жінка бере не додаткову валізу, а звичайну наволочку.

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Подушка замість валізи

Марі опублікувала відео, в якому показала, як складає у наволочку свої речі, аж поки вона не стає схожою на подушку. На наступних кадрах блогерка заходить з нею до аеропорту та сідає у літак. На подушку ніхто не звернув уваги, тож жінці не довелося платити за додатковий багаж.

Відео з лайфхаком Марі стало вірусним у мережі, але думки користувачів інтернету з приводу його ефективності розділилися. Дехто вважає цю ідею геніальною, а інші ставляться до неї скептично, мовляв, такий трюк пройде не з кожною авіакомпанією: