Ніколи не ставте багаж позаду себе в літаку: чому це може бути небезпечно

Усі мандрівники потрапляли в ситуацію: заходять у літак, а полиці над їх місцем зайняті. Тоді пасажири починають шукати вільне місце по всьому салону.

Виявляється, такий крок може вплинути на темп вашої подальшої подорожі. Якщо багаж розміщений на полиці позаду вас, вам доведеться витратити безліч часу, щоб його забрати.

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Ви можете втратити багато часу

Коли літак приземлиться, усі пасажири почнуть вставати зі своїх місць і діставати власні речі. Ви просте не зможете швидко пройти по салону назад, щоб забрати свою валізу.

Ймовірно, вам доведеться чекати, поки всі пасажири вийдуть, щоб дістати власні речі. Відповідно, ви вийдете майже останнім, і потрапите в чималу чергу на паспортному контролі.

Отже, така дрібниця може призвести до суттєвої затримки й руйнування всіх ваших планів. Особливо уважними потрібно бути тим, хто має стиковочний рейс і мало часу на пересадку.

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Ставте речі ближче до виходу, а не позаду себе / Фото Unsplash

Що робити, якщо немає місця

Намагайтеся відшукати місце для валізи попереду, ближче до виходу. Якщо ваші речі не надто великі – поставте їх під переднє сидіння. Так ви зможе вийти набагато швидше.

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Мандрівникам, якій цінують свій час, радять придбати невелику сумку замість валізи. І завжди тримати її при собі – ставити під ноги, а не на верхні полиці.

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