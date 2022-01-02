Оказывается, такой шаг может повлиять на темп вашего дальнейшего путешествия. Если багаж расположен на полке позади вас, вам придется потратить уйму времени, чтобы его забрать.

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Вы можете потерять много времени

Когда самолет приземлится, все пассажиры начнут вставать со своих мест и доставать свои вещи. Вы просто не сможете быстро пройти по салону назад, чтобы забрать свой чемодан.

Вероятно, вам придется ждать, пока все пассажиры выйдут, чтобы достать собственные вещи. Соответственно, вы выйдете почти последним, и попадете в большую очередь на паспортном контроле.

Такой пустяк может привести к существенной задержке и разрушению всех ваших планов. Особо внимательными нужно быть тем, у кого стыковочный рейс и мало времени на пересадку.

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Ставьте вещи поближе к выходу, а не позади себя / Фото Unsplash

Что делать, если нет места

Старайтесь отыскать место для чемодана впереди, поближе к выходу. Если ваши вещи не слишком велики, поставьте их под переднее сиденье. Так вы сможете выйти гораздо быстрее.

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Путешественникам, которым ценят свое время, советуют приобрести небольшую сумку вместо чемодана. И всегда держать ее при себе – ставить под ноги, а не на верхние полки.