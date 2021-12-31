Усім відомо, що служба безпеки в аеропорту не пропускає рідини під час особистого огляду. А от сендвічі, фрукти, батончики й навіть корисний обід з кількох страв можна взяти із собою.
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Яку їжу краще брати
Обирайте продукти, що можуть зберігатися без холодильника. Чудово підійдуть сендвічі у вакуумній упаковці, злакові батончики, яблука, банани, горішки. Також мандрівникам зручно брати з собою сублімовані (висушені) продукти: шматочки м'яса, фруктів або овочів.
А от йогурт, шоколадну та арахісову пасту, варення і навіть м'який сир у вас можуть забрати – цю їжу на огляді кваліфікують як рідини.
Арахісову та шоколадну пасту не можна брати в салон / Фото Unsplash
Воду чи сік взяти не вдасться
Правила безпеки забороняють брати в ручну поклажу рідини в пляшках, більших за 100 мілілітрів. Втім, маленьких пляшечок до 100 мілілітрів може бути навіть 10 штук. Загальна кількість рідин, які можна пронести в салон – до 1 літра.
Що кажуть митні правила
Різні країни мають власні правила щодо продуктів, які заборонено ввозити. Деякі держави не дозволяють ввезення фруктів та овочів, інші – забороняють м'ясо та м'ясопродукти.
Втім, якщо ви збираєтеся з'їсти свій перекус ще до проходження кордону країни, проблем не має виникнути.
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