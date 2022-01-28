Як уникнути отруєння

Головна порада для всіх туристів – обов'язково взяти з собою засоби, що зупиняють діарею та виводять токсини з організму.

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Для туристів у Єгипті існує ще одна універсальна порада – не пити й навіть не чистити зуби водою з крана. Для цього використовуйте тільки воду в пляшках.

Також потрібно обережно ставитися до фруктів. Ретельно мийте їх проточною водою. Краще надавати перевагу фруктам, що мають шкірку, яку можна почистити.

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Зверніть увагу на алергію

В екзотичній країні зростає ймовірність алергії – адже тут великий вибір страв з новими для людини інгредієнтами.

Якщо знаєте, що маєте алергію, ставтеся до нової їжі обережно. Не забудьте антигістамінні засоби, навіть якщо раніше у вас не спостерігалося алергії.

Зважайте на лід



До напоїв з льодом потрібно ставитися обережно / Фото Unsplash

Туристи в Єгипті ретельно стежать за якістю води, яку п'ють, але забувають про лід. У спекотну погоду всім подобається скуштувати напій з льодом. Однак ви не можете знати, з якої води зроблений лід – можливо, з водопровідної.

У хороших готелях дбають про якість льоду, а от у вуличних "забігайлівках" в цьому не можна бути певним.

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Вулична їжа



З вуличною їжею потрібно проявляти обережність / Фото Unsplash

Туристам краще утриматися від стріт-фуду, яким би апетитним він не виглядав. Ви не можете бути певні, чи дотримуються санітарно-гігієнічних норм у ятці, де ви хочете придбати смаколик.

Важливо. Не забувайте про чистоту рук. У жодному разі не тягніть брудні руки до рота, ретельно дбайте про їх чистоту та обов'язково дезінфікуйте перед їжею.