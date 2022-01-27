Через пандемію COVID-19 змінилися правила в'їзду в деякі країни. Втім, Єгипет відкритий для туристів і для в'їзду потрібно виконати досить прості умови.

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Правила в'їзду до Єгипту

Туристи повинні надати сертифікат про повну вакцинацію (2 дози) одним із препаратів: Pfizer, Sinovac, Moderna, Johnson&Johnson, Astrazeneca. Сертифікат обов'язково має бути роздрукований та з печатками – електронну версію в Єгипті не приймають.

Якщо сертифіката немає, потрібно продемонструвати негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години до в'їзду. Також підходить експрес-тест на антинген, зроблений протягом 24 годин до прильоту.

Після прильоту вам доведеться сплатити кошти за візу – 25 доларів. Ті, хто планує відпочивати тільки в Шарм-ель-Шейху та не виїжджати на територію материкового Єгипту, можуть не платити цей збір.

Коли найкраще їхати до Єгипту

Відпочинок на морських курортах доступний протягом усього року. Однак з листопада до березня можна застати сезон вітрів.

Є готелі, розташовані в затишних бухтах – саме туди краще їхати у зимовий сезон. Вважають, що в Шарм-ель-Шейху вітер слабший, ніж у Хургаді. Однак це залежить від погоди в конкретний день – і в Хургаді можна добре відпочити взимку.



Деякі готелі мають власні коралові рифи / Фото Unsplash

Про що потрібно дізнатися перед поїздкою

Варто поцікавитися, чи є у готелю власний кораловий риф. Якщо так, то це дуже приємний бонус – адже ви зможете щодня спостерігати за неймовірно барвистими мешканцями рифу.

Також обов'язково дізнайтеся, чи є пологий захід у море. Деякі готелі пропонують купатися з понтона, довжина якого може становити для кілометра. Для родин з маленькими дітьми це навряд чи зручно.



Дізнайтеся більше про територію вашого готелю / Фото Unsplash

Є багато готелів, що розташовані на скелях, а їхня територія має кілька рівнів. До моря також доводиться спускатися сходами. Якщо такий варіант не для вас, обов'язково поцікавтеся розташуванням готелю перед тим, як бронювати мандрівку.

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Що взяти на відпочинок

Єгипетське сонце досить палюче, тому не забудьте достатню кількість сонцезахисного крему з високим рівнем захисту. Також подбайте про панамку, кепку або капелюх, що вбережуть голову від перегрівання.



Ходити в купальнику поза межами пляжу не можна / Фото Unsplash

Окрім звичних купальників, не забудьте також і про легкий, але досить закритий одяг. Саме в такому краще виходити у місто, адже Єгипет – мусульманська країна, де заведено ховати своє тіло під одягом. Туристам варто дотримуватися цих правил і не виявляти неповагу до місцевого населення.

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Що привезти з Єгипту

Зазвичай туристи купують в Єгипті знаменитий місцевий чай каркаде, свіжі манго, сухофрукти, місцеві солодощі: халву та нугу. Популярністю користуються олії: наприклад, сандалова, марокканська та олія чорного кмину.