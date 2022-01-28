Обережно з їжею: які продукти краще не вживати туристу в Єгипті

Під час відпочинку на "все включено" туристам пропонують чималий вибір різноманітних страв. Однак краще наперед дізнатися, що їсти, а чого уникати, щоб не отруїтися.

Як уникнути отруєння

Головна порада для всіх туристів – обов'язково взяти з собою засоби, що зупиняють діарею та виводять токсини з організму.

Може зацікавити Акція Sunny Week від Coral Travel: як заощадити до 40% на відпустку в 7 найпопулярніших країнах

Для туристів у Єгипті існує ще одна універсальна порада – не пити й навіть не чистити зуби водою з крана. Для цього використовуйте тільки воду в пляшках.

Також потрібно обережно ставитися до фруктів. Ретельно мийте їх проточною водою. Краще надавати перевагу фруктам, що мають шкірку, яку можна почистити.

Зверніть увагу на алергію

Якщо давно мрієте відпочити та перезавантажитися, саме час вирушити в мандри. Coral Travel допоможе отримати незабутні враження.

В екзотичній країні зростає ймовірність алергії – адже тут великий вибір страв з новими для людини інгредієнтами.

Якщо знаєте, що маєте алергію, ставтеся до нової їжі обережно. Не забудьте антигістамінні засоби, навіть якщо раніше у вас не спостерігалося алергії.

Зважайте на лід



До напоїв з льодом потрібно ставитися обережно / Фото Unsplash

Туристи в Єгипті ретельно стежать за якістю води, яку п'ють, але забувають про лід. У спекотну погоду всім подобається скуштувати напій з льодом. Однак ви не можете знати, з якої води зроблений лід – можливо, з водопровідної.

У хороших готелях дбають про якість льоду, а от у вуличних "забігайлівках" в цьому не можна бути певним.

До теми Важливий чек-лист: поради, що зроблять відпочинок в Єгипті краще

Вулична їжа



З вуличною їжею потрібно проявляти обережність / Фото Unsplash

Туристам краще утриматися від стріт-фуду, яким би апетитним він не виглядав. Ви не можете бути певні, чи дотримуються санітарно-гігієнічних норм у ятці, де ви хочете придбати смаколик.

Не забувайте про чистоту рук. У жодному разі не тягніть брудні руки до рота, ретельно дбайте про їх чистоту та обов'язково дезінфікуйте перед їжею.