Однак реальність такого відпочину не завжди відповідає нашим очікуванням. Тільки погляньте на ці кумедні фото, що розкривають такий вид відпочинку з іншого боку.

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Посадка на лайнер

Чимало людей уявляють, що посадка на лайнер буде схожа на кадри з фільмів: перед вами розкриватиме двері чудово одягнений швейцар, і ви стрімко пройдете червоною доріжкою. В реальності потрібно пройти тривалі процедури реєстрації та постояти в чималенькій черзі.





Басейн

Туристи являють, як будуть засмагати біля басейну в тиші та спокої, тримаючи в одній руці книгу, а в іншій – коктейль. Насправді охочих купатися в басейні зазвичай чимало – ви ж пам'ятаєте про чергу під час посадки?





Розкішні гідромасажні ванни

Таке задоволення також часто обіцяють пасажирам лайнера. Однак не забудьте про чергу – усі ці люди прагнуть не тільки купатися в басейні, а й зробити масаж.





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Спальні

Так, спальні з картинок та буклетів можуть сильно відрізнятися від того, що ви побачите вживу. Звісно, усе залежить від обраного вами класу та вартості відпочинку, однак не потрібно сподіватися на неземну розкіш.





Ванна кімната



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Казино

Вік учасників

Погода

Морський круїз не надто цікавий у погану погоду. Втім, від дощу, вітру або урагану точно ніхто не застрахований.

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Навіть попри такі кумедні фотопорівняння тисячі туристів щороку їдуть в круїзи й насолоджуються часом у відкритому морі.

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