Шрі-Ланка наразі відновлює туризм після суворого карантину, коли мандрівникам на острів було зась. Зараз вплив пандемії не такий відчутний: працюють більшість ресторанів, кафе та туристичних локацій.

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Погода на Шрі-Ланці

Туристам потрібно зважати, що сонце у цьому краї надзвичайно палюче. Тому активність на вулиці можлива вранці або ввечері. У той час, коли сонце в зеніті, краще перебувати у приміщенні.

Також потрібно зважати на наявність кондиціонера при бронюванні житла. Без кондиціонера буде майже неможливо спати вночі.

Особливості відпочинку на Шрі-Ланці
Шрі-Ланка приваблює туристів неймовірною природою / Фото Unsplash

Що потрібно взяти на Шрі-Ланку

  • легкий одяг, що закриває тіло,
  • панаму або капелюх, сонцезахисні окуляри,
  • купальники, шорти й майки,
  • сонцезахисний крем з високим рівнем захисту,
  • перехідник до місцевих розеток,
  • аптечку,
  • маску для підводного плавання,
  • велику валізу, в яку можна буде помістити сувеніри.

Особливості спілкування з місцевими людьми

Ланкійці зазвичай дуже добрі та привітні. Однак в туристичних місцях вистачає тих, хто хоче нажитися на приїжджих.

На пляжах вам регулярно пропонуватимуть різні послуги або сувеніри. Якщо не плануєте нічого купувати, ввічливо відмовляйтеся.

Особливості відпочинку на Шрі-Ланці
На таких підставках рибалять місцеві мешканці / Фото Unsplash

Чимало людей на Шрі-Ланці не знають англійської мови. Вони можуть ввічливо посміхатися та кивати, однак це не значить, що їм зрозуміло, про що ви говорите. Втім, в туристичних місцях ви все одно зможете купити бажаний товар.

Як тварини можуть трапитися на острові

Оскільки ви перебуваєте в джунглях, готуйтеся до зустрічі з місцевою фауною. Однак лякатися не потрібно – у переважній більшості випадків комахи й звірі не становлять небезпеки для людини.

Найбільше враження на туристів справляють варани – величезні місцеві ящірки, що можуть мати довжину більше метра. Варани бігають скрізь – і територією готелів, і на дорозі, і в місті. При зустрічі з вараном просто обійдіть його і не намагайтеся торкнутися.

Особливості відпочинку на Шрі-Ланці
На острові мешкає чимало різних тварин / Фото Unsplash

Деякі незручності можуть завдати комарі. Від них потрібно рятуватися усіма доступними засобами. Можна привезти з України сильні репеленти та спеціальні пристрої, що вмикаються в розетку на ніч.

Бурундуки – милі місцеві тварини, що схожі на білок. Часом бувають дуже нахабними й можуть поцупити ваші смаколики й навіть залізти до сумки в пошуках їжі. Краще не чіпати їх руками.

Також на острові мешкають черепахи, гекони, різні види кажанів й навіть павичі.

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