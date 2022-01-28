Шри-Ланка восстанавливает туризм после строгого карантина, когда путешественникам на остров было нельзя. Сейчас влияние пандемии не так ощутимо: работают большинство ресторанов, кафе и туристических локаций.

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Погода на Шри-Ланке

Туристам нужно учитывать, что солнце в этом краю чрезвычайно жаркое. Поэтому активность на улице возможна утром или вечером. В то время, когда солнце в зените, лучше находиться в помещении.

Также нужно учитывать наличие кондиционера при бронировании жилья. Без кондиционера почти невозможно спать ночью.

Особенности отдыха на Шри-Ланке
Шри-Ланка привлекает туристов невероятной природой / Фото Unsplash

Что нужно взять на Шри-Ланку

  • легкая одежда, закрывающая тело,
  • панаму или шляпу, солнцезащитные очки,
  • купальники, шорты и майки,
  • солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты,
  • переходник к местным розеткам,
  • аптечку,
  • маску для подводного плавания,
  • большой чемодан, в который можно будет поместить сувениры.

Особенности общения с местными людьми

Ланкийцы обычно очень добрые и приветливые. Однако в туристических местах хватает тех, кто хочет нажиться на приезжих.

На пляжах вам будут регулярно предлагать различные услуги или сувениры. Если не планируете ничего покупать, вежливо отказывайтесь.

Особенности отдыха на Шри-Ланке
На таких подставках рыбачат местные жители / Фото Unsplash

Многие на Шри-Ланке не знают английского языка. Они могут вежливо улыбаться и кивать, но это не значит, что им понятно, что вы говорите. Впрочем, в туристических местах вы все равно можете купить желаемый товар.

Какие животные могут встретиться на острове

Поскольку вы находитесь в джунглях, готовьтесь к встрече с местной фауной. Однако пугаться не нужно – в подавляющем большинстве случаев насекомые и звери не представляют опасности для человека.

Наибольшее впечатление на туристов производят вараны – огромные местные ящерицы, которые могут иметь длину больше метра. Вараны бегают везде – и по территории гостиниц, и на дороге, и в городе. При встрече с вараном просто обойдите его и не пытайтесь коснуться.

Особенности отдыха на Шри-Ланке
На острове живет много разных животных / Фото Unsplash

Некоторые неудобства могут причинить комары. От них следует спасаться всеми доступными средствами. Можно привезти из Украины сильные репелленты и специальные устройства, которые включаются в розетку на ночь.

Бурундуки – милые местные животные, похожие на белок. Иногда они бывают очень наглыми и могут украсть ваши вкусности и даже залезть в сумку в поисках пищи. Лучше не трогать их руками.

Также на острове обитают черепахи, гекконы, разные виды летучих мышей и даже павлины.

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