Шри-Ланка восстанавливает туризм после строгого карантина, когда путешественникам на остров было нельзя. Сейчас влияние пандемии не так ощутимо: работают большинство ресторанов, кафе и туристических локаций.

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Погода на Шри-Ланке

Туристам нужно учитывать, что солнце в этом краю чрезвычайно жаркое. Поэтому активность на улице возможна утром или вечером. В то время, когда солнце в зените, лучше находиться в помещении.

Также нужно учитывать наличие кондиционера при бронировании жилья. Без кондиционера почти невозможно спать ночью.



Шри-Ланка привлекает туристов невероятной природой / Фото Unsplash

Что нужно взять на Шри-Ланку

легкая одежда, закрывающая тело,

панаму или шляпу, солнцезащитные очки,

купальники, шорты и майки,

солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты,

переходник к местным розеткам,

аптечку,

маску для подводного плавания,

большой чемодан, в который можно будет поместить сувениры.

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Особенности общения с местными людьми

Ланкийцы обычно очень добрые и приветливые. Однако в туристических местах хватает тех, кто хочет нажиться на приезжих.

На пляжах вам будут регулярно предлагать различные услуги или сувениры. Если не планируете ничего покупать, вежливо отказывайтесь.



На таких подставках рыбачат местные жители / Фото Unsplash

Многие на Шри-Ланке не знают английского языка. Они могут вежливо улыбаться и кивать, но это не значит, что им понятно, что вы говорите. Впрочем, в туристических местах вы все равно можете купить желаемый товар.

Актуально. На Шри-Ланку лучше везти с собой наличные – доллары нового образца. Старые доллары меняют по заниженному курсу. А банкоматы и возможность расчета картой встречаются довольно редко.

Какие животные могут встретиться на острове

Поскольку вы находитесь в джунглях, готовьтесь к встрече с местной фауной. Однако пугаться не нужно – в подавляющем большинстве случаев насекомые и звери не представляют опасности для человека.

Наибольшее впечатление на туристов производят вараны – огромные местные ящерицы, которые могут иметь длину больше метра. Вараны бегают везде – и по территории гостиниц, и на дороге, и в городе. При встрече с вараном просто обойдите его и не пытайтесь коснуться.



На острове живет много разных животных / Фото Unsplash

Некоторые неудобства могут причинить комары. От них следует спасаться всеми доступными средствами. Можно привезти из Украины сильные репелленты и специальные устройства, которые включаются в розетку на ночь.

Бурундуки – милые местные животные, похожие на белок. Иногда они бывают очень наглыми и могут украсть ваши вкусности и даже залезть в сумку в поисках пищи. Лучше не трогать их руками.

Также на острове обитают черепахи, гекконы, разные виды летучих мышей и даже павлины.

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