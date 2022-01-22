Це необхідно, аби неприємний сюрприз не застав вас вдома. Краще одразу витратити зайву хвилинку, бо потім на повернення своїх речей знадобиться набагато більше часу.

Це цікаво Турецький курорт Ерджієс: запаморочливі знижки на гірськолижний відпочинок у високий сезон

Що туристи забувають в готелях найчастіше

До переліку увійшли:

Зарядні пристрої. Мобільні телефони, планшети та електронні книги. Книги. Плюшеві ведмедики. Косметички. Ювелірні прикраси. Одяг. Іграшки. Документи та записники. Подарунки.

Якщо ви все-таки виявили, що забули щось у готелі, не поспішайте прощатися з річчю. Як тільки це станеться, зателефонуйте до готелю, розкажіть що сталося, вкажіть номер вашої кімнати та детально опишіть втрачений предмет.

Зазвичай речі швидко знаходять та надсилають гостям поштою туди, куди потрібно. Однак, отримувачу доведеться заплатити за послуги пошти.

Гори, морський курорт, екскурсії дивовижними пам’ятками – який варіант відпочинку ви б не обрали, Coral Travel знайде тур саме для вас.

Коли у більшості готелів знаходять чиїсь особисті речі, їх кілька тижнів зберігають у відділі знахідок. Якщо ж їх не шукають, втрачені предмети найчастіше передають на благочинність – у фонди чи спеціальні крамниці.

Історія сервісу Airbnb: дивіться відео