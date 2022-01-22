Это необходимо, чтобы неприятный сюрприз не застал вас уже дома. Лучше сразу потратить лишнюю минутку, потому что потом на возвращение своих вещей понадобится гораздо больше времени.

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Что туристы забывают в отелях чаще всего

В список вошли:

Зарядные устройства. Мобильные телефоны, планшеты и электронные книги. Книги. Плюшевые мишки. Косметички. Ювелирные украшения. Одежда. Игрушки. Документы и блокноты. Подарки.

Если вы все-таки обнаружили, что забыли что-нибудь в отеле, не спешите прощаться с вещью. Как только это произойдет, позвоните в гостиницу, расскажите о случившемся, укажите номер вашей комнаты и подробно опишите утраченный предмет.

Обычно вещи быстро находят и отправляют гостям по почте туда, куда нужно. Однако получателю придется заплатить за услуги почты.

Горы, морской курорт, экскурсии по удивительным достопримечательностям – какой вариант отдыха вы бы не выбрали, Coral Travel найдет тур именно для вас.

Когда в большинстве гостиниц находят личные вещи, их несколько недель хранят в отделе находок. Если же их не ищут, потерянные предметы чаще всего передают на благотворительность – в фонды или специальные магазины.