Пережити джетлаг: як полегшити зміну часових поясів у подорожі

Як би ви не любили подорожі, іноді вони мають доволі неприємні "побічні ефекти". Серед них – незручні тривалі перельоти та зміна часових поясів.

Джетлаг або синдром зміни часового поясу – вкрай неприємний стан, який легко може зіпсувати перші дні відпустки. Проблеми зі сном, втома, головний біль та інші симптоми не сприяють хорошому відпочинку.

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Проте, якщо знати, як допомогти організму перелаштуватися на новий час швидше, можна пережити цей досвід менш болісно. Такими методами з подорожувальниками поділилися досвічені бортпровідники та пілоти, які проводять у польотах значну частину свого життя, і вимушені досить часто боротися з джетлагом.

Усвідомте зміни

Розпочинати адаптацію потрібно ще до того, як ви прибудете до місця призначення. Аби допомогти мозку перелаштуватися, змініть часовий пояс на гаджетах та годиннику на актуальний для країни, до якої прямуєте. Так за час польоту ви зможете звикнути до нового часу.

Їжте і пийте воду

Не забувайте про їжу та воду / Фото Pexels

Зверніть увагу на своє харчування і водний режим, як під час перельоту, так і після прибуття. У новому часовому поясі змусьте себе поїсти у відповідний час, навіть якщо не голодні, або ж навпаки – спробуйте зачекати, навіть якщо у вас вже з'явилося бажання перекусити.

Не менш важливо пити достатньо чистої води, щоб уникнути зневоднення організму та полегшити втому. А от від алкоголю та напоїв з кофеїном варто відмовитися. Їх вживання може посилити симптоми джетлагу.

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Рухайтеся

Рухатися, щоб забезпечити хороший кровообіг, дуже важливо для того, щоб впоратися з порушенням добового ритму. У літаку можна кілька разів прогулятися вперед і назад між рядами, а одразу після прильоту – зробити легку розминку чи розтяжку.

Стежте за дисципліною

Коли ви прилітаєте до країни з суттєвою різницею у часі, а біологічний годинник налаштований на ніч, лягти поспати вдень – дуже велика спокуса. Її потрібно перебороти, і найкращий спосіб це зробити – вийти на вулицю та прогулятися. Сонячне світло збадьорить та допоможе протягнути до вечора.

Дотримуйтеся графіка сну / Фото Freepik

Як би важко вам не було робити це у перші дні, намагайтеся засинати та прокидати в один і той самий час. Спати важливо у комфортних умовах – не потрібно засинати під супровід телевізора чи гортати стрічку новин, коли турбує безсоння. Краще спробуйте розслабитися і помедитувати.

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Не навантажуйте себе

Дайте своєму організму час, щоб пристосуватися до нових умов. Не потрібно планувати занадто багато справ на перші дні. Краще навпаки скасувати їх і спокійно перелаштуватися.