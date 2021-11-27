Джетлаг или синдром смены часового пояса – крайне неприятное состояние, которое легко может испортить первые дни отпуска. Проблемы со сном, усталость, головные боли и другие симптомы не способствуют хорошему отдыху.

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Однако, если знать, как помочь организму перестроиться на новое время быстрее, можно пережить этот опыт менее болезненно. Такими методами с путешественниками поделились опытные бортпроводники и пилоты, которые проводят в полетах значительную часть своей жизни и вынуждены довольно часто бороться с джетлагом.

Осознайте изменения

Приступать к адаптации нужно еще до того, как вы прибудете к месту назначения. Чтобы помочь мозгу перестроиться, смените часовой пояс на гаджетах и ​​часах на актуальный для страны, в которую направляетесь. Так за время полета вы сможете привыкнуть к новому времени.

Ешьте и пейте воду

Не забывайте о еде и воде / Фото Pexels

Обратите внимание на свое питание и водный режим, как во время перелета, так и по прибытии. В новом часовом поясе заставьте себя поесть в подходящее время, даже если не голодны, или наоборот – попробуйте подождать, даже если у вас уже появилось желание перекусить.

Не менее важно пить достаточно чистой воды, чтобы избежать обезвоживания организма и облегчить усталость. А вот от алкоголя и напитков с кофеином следует отказаться. Их употребление может усугубить симптомы джетлага.

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Двигайтесь

Двигаться, чтобы обеспечить хорошее кровообращение, очень важно для того, чтобы справиться с нарушением суточного ритма. В самолете можно несколько раз прогуляться вперед и назад между рядами, а сразу после прилета будет полезно сделать легкую разминку или растяжку.

Следите за дисциплиной

Когда вы прилетаете в страну с существенной разницей во времени, а биологические часы настроены на ночь, лечь поспать днем ​​– очень большой соблазн. Его нужно преодолеть, и лучший способ это сделать – выйти на улицу и прогуляться. Солнечный свет взбодрит и поможет протянуть до вечера.

Соблюдайте график сна / Фото Freepik

Как бы трудно вам ни было делать это в первые дни, старайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время. Спать важно в комфортных условиях – не нужно засыпать под сопровождение телевизора или листать новостную ленту, когда беспокоит бессонница. Лучше попытайтесь расслабиться и помедитировать.

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Не нагружайте себя