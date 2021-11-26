Існують люди, які можуть спати скрізь та за будь-яких умов. Але більшості із нас заснути під час польоту дуже складно. Однак необхідно, особливо, якщо політ триває довго.

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Відкиньте крісло

Розкладіть своє крісло максимально. Чимало людей соромляться це робити, вважаючи, що заважатимуть сусіду позаду. Однак крісла в літаку влаштовані так, що ви не будете заважати.

Втім, за правилами етикету потрібно попередити людину позаду, що ви хочете розкласти крісло та запитати дозволу. Будьте певні – вам не відмовлять. Якщо не знаєте, якою мовою звернутися до людини, покажіть ваш намір жестами.

Не вживайте алкоголь

Багато хто вважає, що алкоголь допоможе розслабитися та заснути. Але не забувайте, що в польоті організм зневоднюється. Алкоголь зневоднює його ще більше.

Такий же ефект чинить і кава. Тому на борту літака найкраще пити воду.



Подбайте про власний комфорт під час сну / Фото Unsplash

Оберіть місце наперед

Сьогодні багато авіакомпаній пропонують вибір місця за додаткові кошти або безкоштовно. Оберіть собі ідеальне місце для сну: найкраще – біля вікна та подалі від туалетів. Не шкодуйте витратити трохи більше коштів – так ви зможете відпочити й будете бадьорими наступного дня.

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Поставте попередження на екрані

Якщо ви маєте екран на сидінні попереду – пошукайте там опцію "не турбувати". На вашому екрані висвітиться відповідна картинка й персонал зрозуміє, що вас не потрібно будити для прийому їжі або напоїв.

Якщо ви летите на борту без екранів – можете просто попередити сусідів, які не дадуть вас розбудити.



Є люди, які можуть спати в будь-яких ситуаціях / Фото Unsplash

Подбайте про комфортний сон

Візьміть із собою навушники, ковдру, подушечку, можна навіть взяти домашнє взуття і зручний одяг, що допоможуть розслабитися.