На перспективу: чому варто сідати у літак одним із перших

Поспішати зайняти своє місце у літаку одним із перших може здатися безглуздим, адже він все одно полетить лише тоді, коли на борту розташуються всі. Але у такому рішенні є неочевидні переваги.

Досвічений мандрівник Ашвін Крішнан переконаний, що той час, який ви проведете у літаку, чекаючи поки сядуть інші пасажири, виправдає себе після посадки. Особливо це стосується багатолюдних рейсів, на яких зайняті практично всі місця у літаку.

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Раніше сядете – раніше вийдете

Зайшовши до літака першим, ви матимете можливість зайняти місце для ручної поклажі, розташоване просто над вашим сидінням. Відповідно, коли літак приземлиться, ви швидко заберете свої речі та покинете борт.

Натомість людям, які заходять до літака поміж останніх, навряд чи вдасться зручно скласти свій багаж. Їм доводиться шукати вільне місце по всьому літаку, ховати сумки під чи за сидіння. Це займає багато часу не лише перед зльотом, а й після посадки. Відповідно ці пасажири останніми вийдуть з літака та будуть змушені довго чекати у черзі до паспортного контролю.

Як обрати комфортне місце у літаку

Турбулентність найменше відчувається у середніх рядах біля крил. Якщо ж там усі місця зайняті – обирайте задню частину літака.

Пасажирам, які не бояться турбулентності, можна обирати місця у передній частині літака. Зазвичай там свіжіше та чистіше повітря.

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