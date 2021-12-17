Дізнайтеся, як зробити свої польоти приємнішими. Поради з вибору місця допоможуть зорієнтуватися, де ви хочете сидіти та обрати найкращий варіант для себе.

Цікаво Сезон зимових відпусток стартував: як заощадити на гірськолижному відпочинку

Боїтеся турбулентності – сідайте над крилами

Місця біля крил – ті, де найменше відчувається турбулентність. Якщо боїтеся, намагайтеся обирати саме їх.

Якщо всі місця над крилами зайняті, обирайте сидіння у задній частині літака. Там також менш відчутні повітряні "кульбіти".

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.

Не боїтеся – сідайте спереду

У передній частині літака повітря зазвичай свіжіше та чистіше. Тому сміливці можуть спокійно обирати саме ніс повітряного судна.



Якщо боїтеся турбулентності, обирайте місця над крилами / Фото Unsplash

На ранкових польотах турбулентність менша

За день повітря нагрівається та піднімається вгору, що й стає причиною турбулентності. Тому, якщо боїтеся, за можливості обирайте ранкові перельоти.

До теми Летіти стоячи чи спати на багажних полицях: які унікальні ідеї пропонують туристам

Як отримати 3 місця на двох

Забронюйте місця біля вікна та біля проходу. Висока ймовірність, що ніхто не стане обирати місце посередині між вами.

Якщо ж так трапиться, що посередині хтось сидітиме, ви можете попросити помінятися. Зазвичай люди із задоволенням міняють своє місце на зручніше.

Може зацікавити – Дізнайтеся більше про авіакомпанію Ryanair