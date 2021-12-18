Опытный путешественник Ашвин Кришнан убежден, что время, которое вы проведете в самолете, дожидаясь пока сядут другие пассажиры, оправдает себя после посадки. Особенно это касается многолюдных рейсов, на которых заняты практически все места в самолете.

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Раньше сядете – раньше выйдете

Зайдя в самолет первым, вы сможете занять место для ручной клади, расположенное прямо над вашим сиденьем. Соответственно, когда самолет приземлится, вы быстро заберете свои вещи и покинете борт.

Зато людям, которые заходят в самолет в числе последних, вряд ли удастся удобно сложить свой багаж. Им приходится искать свободное место по всему самолету, прятать сумки под или за сиденье. Это занимает много времени не только перед взлетом, но и после посадки. Соответственно, эти пассажиры последними выйдут из самолета и будут вынуждены долго ждать в очереди к паспортному контролю.

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Как выбрать комфортное место в самолете

Турбулентность меньше чувствуется в средних рядах у крыльев. Если там все места заняты – выбирайте заднюю часть самолета.

Пассажирам, которые не боятся турбулентности, можно выбирать места в передней части самолета. Обычно там более свежий и чистый воздух.