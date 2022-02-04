Пиво у театрі: компанія Guinness відкриє в Лондоні вражаючу туристичну атракцію
Джерело:The Sun
Guinness планує створити нову туристичну принаду у Великій Британії. На території королівського театру Ковент-Гарден буде розташована мікропивоварня та ресторан.
Ковент-Гарден – королівський театр в Лондоні, що служить місцем для проведення оперних та балетних вистав. Відтепер туристам пропонують ще й скуштувати там пиво Guinness.
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Буде заклад площею майже 5 тисяч метрів
Так виглядатиме новий простір / Фото Guinness
Новий туристичний об'єкт коштуватиме 73 мільйони фунтів стерлінгів (близько 99 мільйонів доларів – 24 канал). Об'єкт під назвою Guinness at Old Brewer's Yard планують відкрити у 2023 році.
Відвідувачам запропонують екскурсії територією, що матиме площу понад 4600 квадратних метрів. Також туристи зможуть скуштувати багато нових сортів пива.
Інтер'єр закладу / Фото Guinness
У ресторані планують зробити скляний дах. Також там буде критий двір, у якому місцева громада зможе проводити заходи.
Зовнішній вигляд локації / Фото Guinness
Також на території планують відкрити сувенірну крамницю, де можна буде купити пиво й подарунки.
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