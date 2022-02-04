Ковент-Гарден – королевский театр в Лондоне, служащий местом для проведения оперных и балетных представлений. Теперь туристам предлагают еще и отведать там пиво Guinness.

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Будет заведение площадью почти 5 тысяч метров



Так будет выглядеть новое пространство / Фото Guinness

Новый туристический объект будет стоить 73 миллиона фунтов стерлингов (около 99 миллионов долларов – 24 канал). Объект под названием Guinness at Old Brewer's Yard планируют открыть в 2023 году.

Посетителям предложат экскурсии по территории, которая будет иметь площадь более 4600 квадратных метров. Также туристы смогут отведать много новых сортов пива.



Интерьер заведения / Фото Guinness

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В ресторане планируют сделать стеклянную крышу. Также там будет крытый двор, в котором местная община сможет проводить мероприятия.



Внешний вид локации / Фото Guinness

Также на территории планируют открыть сувенирный магазин, где можно будет купить пиво и подарки.

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