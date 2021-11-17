Пляжний відпочинок в ОАЕ: яка погода взимку у Фуджейрі
Джерело:AccuWeather
Якщо ви плануєте провести відпустку на пляжах Об'єднаних Арабських Еміратів, дізнайтеся, наскільки тепло там взимку. Розповідаємо, яка погода в еміраті Фуджейра за місяцями.
Фуджейра – популярний курорт для пляжного відпочинку та сімей з дітьми. Туристи їдуть сюди за неймовірними краєвидами, скелястими мисами та мальовничими ущелинами.
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Клімат у Фуджейрі
Клімат в цьому еміраті субтропічний і досить посушливий. Втім, погода у Фуджейрі дещо відрізняєтсья від погоди в інших еміратах: адже вона розташована на березі Оманської, а не Персидської затоки.
Емірат Фуджейра на мапі
Найкращий період для відпочинку в Фуджейрі – з середини осені до середини весни. У жовтні-листопаді тут розпочинається м'який пляжний сезон, спадає літня спека, а вода залишається ідеально теплою.
Втім, у зимові місяці Фуджейра теж цілком доступна для пляжного відпочинку.
До Фуджейри їдуть за пляжним відпочинком / Фото Unsplash
До теми Відпочинок в ОАЕ: чим особливий кожен з еміратів
Погода в Фуджейрі з листопада до лютого:
Листопад
- Температура повітря вдень: 28 градусів.
- Температура повітря вночі: 22 градуси.
- Температура води: 23 градуси.
Грудень
- Температура повітря вдень: 26 градусів.
- Температура повітря вночі: 20 градусів.
- Температура води: 20 градусів.
Січень
- Температура повітря вдень: 24 градусів.
- Температура повітря вночі: 17 градусів.
- Температура води: 19 градусів.
Лютий
- Температура повітря вдень: 26 градусів.
- Температура повітря вночі: 18 градусів.
- Температура води: 19 градусів.