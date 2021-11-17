Пляжний відпочинок в ОАЕ: яка погода взимку у Фуджейрі

17 листопада 2021 , 08:43
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Джерело:

AccuWeather

Якщо ви плануєте провести відпустку на пляжах Об'єднаних Арабських Еміратів, дізнайтеся, наскільки тепло там взимку. Розповідаємо, яка погода в еміраті Фуджейра за місяцями.

Фуджейра – популярний курорт для пляжного відпочинку та сімей з дітьми. Туристи їдуть сюди за неймовірними краєвидами, скелястими мисами та мальовничими ущелинами.

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Клімат у Фуджейрі

Клімат в цьому еміраті субтропічний і досить посушливий. Втім, погода у Фуджейрі дещо відрізняєтсья від погоди в інших еміратах: адже вона розташована на березі Оманської, а не Персидської затоки.

Емірат Фуджейра на мапі

 

Найкращий період для відпочинку в Фуджейрі – з середини осені до середини весни. У жовтні-листопаді тут розпочинається м'який пляжний сезон, спадає літня спека, а вода залишається ідеально теплою.

Втім, у зимові місяці Фуджейра теж цілком доступна для пляжного відпочинку.


До Фуджейри їдуть за пляжним відпочинком / Фото Unsplash

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Погода в Фуджейрі з листопада до лютого:

Листопад

  • Температура повітря вдень: 28 градусів.
  • Температура повітря вночі: 22 градуси.
  • Температура води: 23 градуси.

Грудень

  • Температура повітря вдень: 26 градусів.
  • Температура повітря вночі: 20 градусів.
  • Температура води: 20 градусів.

Січень

  • Температура повітря вдень: 24 градусів.
  • Температура повітря вночі: 17 градусів.
  • Температура води: 19 градусів.

Лютий

  • Температура повітря вдень: 26 градусів.
  • Температура повітря вночі: 18 градусів.
  • Температура води: 19 градусів.
Автор: Аліна Рудченко